EQS-Adhoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschliesst öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

EQS-Ad-hoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschliesst öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie



05.11.2026 / 14:31 CET/CEST

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DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschliesst öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

Berlin, den 05. November 2026 - Der Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG („DEFAMA“), Berlin, (ISIN DE000A13SUL5 / WKN A13SUL) hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juli 2024 zum Erwerb eigener



Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 18,00 Euro je Aktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 12. November 2026 und endet am 27. November 2026.



Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://www.defama.de unter der Rubrik „Investoren“ veröffentlicht.

Mitteilende Person:

Matthias Schrade, Vorstand



Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig istBerlin, den 05. November 2026 - Der Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG („DEFAMA“), Berlin, (ISIN DE000A13SUL5 / WKN A13SUL) hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juli 2024 zum Erwerb eigener Aktien gemäss § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 100.000 eigenen Aktien (ca. 2,1% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots anzubieten.Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 18,00 Euro je Aktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 12. November 2026 und endet am 27. November 2026.Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://www.defama.de unter der Rubrik „Investoren“ veröffentlicht.Mitteilende Person:Matthias Schrade, Vorstand



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