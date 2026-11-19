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19.11.2026 15:06:23
EQS-Adhoc: DATRON AG: Aufsichtsrat erweitert den Vorstand und bestellt Thorsten Rechner zum Vorstand Finanzen
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EQS-Ad-hoc: Datron AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
DATRON AG: Aufsichtsrat erweitert den Vorstand und bestellt Thorsten Rechner zum Vorstand Finanzen
Herr Rechner wird als Vorstand Finanzen (CFO) die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Controlling, Legal, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung übernehmen.
Mit der Bestellung von Herrn Rechner wird sich der Vorstand der DATRON AG ab dem 1. Januar 2027 aus drei Mitgliedern zusammensetzen. Neben Herrn Rechner gehören dem Vorstand weiterhin Michael Daniel als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Jonas Gillmann als Vorstand Technik (CTO) an.
Über DATRON:
Die Fräs- und Dosierlösungen von DATRON zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus. Sie kommen in allen Branchen zum Einsatz, vor allem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie sowie in der Luftfahrt.
DATRON befindet sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen weltweit einen Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. Derzeit beschäftigt DATRON rund 320 Mitarbeitende.
DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Arbeitgebersiegel TOP JOB 2020. Für das Maschinendesign erhielt das Unternehmen mehrere Red Dot Design Awards, zuletzt für die Modelle DATRON MXCube und DATRON evo 600. Die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next wurde mit einem Red Dot Communication Award ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.
Kontakt:
DATRON AG
Ende der Insiderinformation
19.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATRON AG
|Am Innovationsfeld 1
|64372 Ober-Ramstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6154 63 766 0
|Fax:
|+49 6154 63 766 29
|E-Mail:
|info@datron.de
|Internet:
|www.datron.de
|ISIN:
|DE000A0V9LA7
|WKN:
|A0V9LA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200UUW3S073CCDA23
|EQS News ID:
|2438638
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2438638 19.11.2026 CET/CEST
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