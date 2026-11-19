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DATRON AG: Aufsichtsrat erweitert den Vorstand und bestellt Thorsten Rechner zum Vorstand Finanzen



19.11.2026 / 15:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DATRON AG: Aufsichtsrat erweitert den Vorstand und bestellt Thorsten Rechner zum Vorstand Finanzen



Ober-Ramstadt, 19. November 2026 - Der Aufsichtsrat der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed-CNC-Fräsmaschinen, hochpräzisen Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, hat heute beschlossen, den Vorstand der Gesellschaft zu erweitern und Herrn Thorsten Rechner mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für eine Amtszeit von fünf Jahren zum Mitglied des Vorstands zu bestellen.

Herr Rechner wird als Vorstand Finanzen (CFO) die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Controlling, Legal, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung übernehmen.

Mit der Bestellung von Herrn Rechner wird sich der Vorstand der DATRON AG ab dem 1. Januar 2027 aus drei Mitgliedern zusammensetzen. Neben Herrn Rechner gehören dem Vorstand weiterhin Michael Daniel als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Jonas Gillmann als Vorstand Technik (CTO) an.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed-CNC-Fräsmaschinen, hochwertige Fräswerkzeuge sowie hochpräzise Dosiermaschinen. Die Fräsmaschinen sind insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien ausgelegt. Die Dosiermaschinen finden bei industriellen Dicht- und Klebanwendungen Anwendung.

Die Fräs- und Dosierlösungen von DATRON zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz , Qualität und Wirtschaftlichkeit aus. Sie kommen in allen Branchen zum Einsatz, vor allem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie sowie in der Luftfahrt.



DATRON verbindet neueste, durch zahlreiche Patente abgesicherte Technologien mit einem umfangreichen Customer Care-Dienstleistungspaket. So bietet das Unternehmen Kunden einzigartige Lösungen „Made in Germany“. Weltweit arbeiten mehr als 3.000 Maschinenkunden erfolgreich mit über 7.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON befindet sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen weltweit einen Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. Derzeit beschäftigt DATRON rund 320 Mitarbeitende.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Arbeitgebersiegel TOP JOB 2020. Für das Maschinendesign erhielt das Unternehmen mehrere Red Dot Design Awards, zuletzt für die Modelle DATRON MXCube und DATRON evo 600. Die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next wurde mit einem Red Dot Communication Award ausgezeichnet.



Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

Am Innovationsfeld 1

64372 Ober-Ramstadt