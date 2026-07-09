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09.07.2026 10:37:53

EQS-Adhoc: Covestro AG: EBITDA-Prognose für Gesamtjahr 2026 angehoben

Covestro
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EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Covestro AG: EBITDA-Prognose für Gesamtjahr 2026 angehoben

09.07.2026 / 10:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Covestro veröffentlicht bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026: 
  • Der vorläufige Umsatz beträgt EUR 6.729 Mio.
  • Das vorläufige EBITDA beträgt EUR 669 Mio.
Diese Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen auf höhere Preise zurückzuführen, während Rohstoffkosten erst zeitlich verzögert anstiegen.

Infolgedessen passt Covestro für das Geschäftsjahr 2026 seine Prognose für das EBITDA an, das nun deutlich oberhalb des Vorjahres erwartet wird. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA im Bereich des Vorjahres aus.

Unverändert werden der Free Operating Cash Flow und der ROCE über WACC jeweils mit einem deutlich verbesserten Wert gegenüber 2025-Niveau erwartet. Die Treibhausgasemissionen, gemessen an den CO2-Äquivalenten, werden unverändert  zwischen 3,9 Mio. Tonnen und 4,5 Mio. Tonnen erwartet.

Die Zwischenmitteilung zum ersten Halbjahr 2026 wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.

Kontakt:
Ronald Köhler
Leiter Investor Relations
Tel: +49 214 6009 5098
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com
 


Ende der Insiderinformation

09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 214 60095098
Fax: +49 (0) 214 60097002
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com
Internet: www.covestro.com
ISIN: DE0006062144
WKN: 606214
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2363306

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2363306  09.07.2026 CET/CEST

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