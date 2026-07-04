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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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04.07.2026 11:01:34

EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG veräussert Unternehmensbereich ContiTech

Continental
69.88 CHF 2.03%
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EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Continental AG: Continental AG veräussert Unternehmensbereich ContiTech

04.07.2026 / 11:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hannover, 4. Juli 2026. Die Continental AG hat heute nach erfolgter Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats einen Vertrag über die Veräusserung ihres Unternehmensbereichs ContiTech an Lone Star Funds unterzeichnet. Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen und könnte noch zum Ende des Jahres 2026 erfolgen.

Mit der geplanten Veräusserung von ContiTech bringt Continental ihre strategische Neuaufstellung zum Abschluss und fokussiert sich zukünftig auf ihr Kerngeschäft Tires.

Auf Basis der aktuellen Planung erwartet Continental aus der Transaktion einen Mittelzufluss zum Closing in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro. Die endgültigen finanziellen Effekte hängen von üblichen Mechanismen zur Kaufpreisanpassung sowie dem Zeitpunkt des Transaktionsvollzugs ab.

Continental beabsichtigt, mit dem erwarteten Mittelzufluss ihre Finanzverschuldung nach erfolgtem Vollzug weiter zu reduzieren sowie voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Euro für die Beteiligung ihrer Aktionäre zu verwenden, entweder mittels einer Sonderdividende oder durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Sonderdividende.

ContiTech wird mit dem Halbjahresfinanzbericht als nicht-fortgeführte Aktivität ausgewiesen. Continental prüft derzeit die Auswirkungen der Transaktion auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und wird diese zu einem späteren Zeitpunkt anpassen. Der Ausblick für den Unternehmensbereich Tires bleibt davon jedoch unberührt.
Kontakt:
Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations


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04.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Continental AG
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0)511 938-13650
Fax: +49 (0)511 938-1080
E-Mail: ir@conti.de
Internet: www.Continental.com
ISIN: DE0005439004
WKN: 543900
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX
EQS News ID: 2360218

 
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2360218  04.07.2026 CET/CEST

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