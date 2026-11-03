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03.11.2026 13:30:13
EQS-Adhoc: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
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EQS-Ad-hoc: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
Hildesheim, den 03. November 2026: Der Vorstand der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft, Osterstrasse 39 A, 31134 Hildesheim, (ISIN DE000A1YDBQ4 / WKN A1YDBQ) ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit EUR 12.301.200,- gegen Bareinlage um bis zu EUR 1.845.180,- auf bis zu EUR 14.146.380,- durch Ausgabe von bis zu 1.845.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht steht den Aktionären zu und kann in der Zeit vom 04. Januar 2027 (0:00 Uhr) bis zum 18. Januar 2027 (24:00 Uhr) ausgeübt werden.
Die Emittentin prüft aktuell Investitionen in Immobilien. Soweit diese dem Anforderungsprofil entsprechen, soll der Nettoemissionserlös für den Erwerb der Immobilien verwendet werden. Wenn diese Investitionen nicht zustande kommen, sollen die Mittel aus der Kapitalerhöhung zur Tilgung von Darlehen verwendet werden.
Die Neuen Aktien werden den Altaktionären im Verhältnis 20:3 mittelbar zum Bezug angeboten. Auf je 20 alte Aktien kann jeder Aktionär drei neue Aktien zum Ausgabebetrag von je EUR 1,25 zeichnen und beziehen. Nicht bezogene Aktien werden im Wege des Überbezugs den Altaktionären zum Erwerb angeboten.
Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich im Juni 2027 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim eingetragen wird.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.
Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada oder in einem Rechtssystem bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmässig ist.
Börse: Freiverkehr in Düsseldorf
Ende der Insiderinformation
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Consulting Team Holding Aktiengesellschaft
|Osterstrasse 39 A
|31134 Hildesheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5121 289990
|E-Mail:
|info@ct-holding.de
|Internet:
|https://ct-holding.de
|ISIN:
|DE000A1YDBQ4
|WKN:
|A1YDBQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NKW9X7KW6S9718
|EQS News ID:
|2427524
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2427524 03.11.2026 CET/CEST
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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