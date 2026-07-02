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Circus Aktie 131725919 / DE000A2YN355

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02.07.2026 12:35:14

EQS-Adhoc: Circus schliesst Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab

Circus
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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Circus schliesst Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab

02.07.2026 / 12:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus schliesst Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab

München, 2. Juli 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt den Abschluss der vollständigen Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts bekannt, wie zuvor in der Ad-hoc-Mitteilung vom 16. April 2026 angekündigt.

Circus erbringt den Kaufpreis durch Ausgabe von 1.200.000 neuen Aktien der Circus SE. Darüber hinaus ist ein Barkaufpreiszahlung von EUR 350.000 bei Erreichung mehrerer definierter Meilensteine fällig, ergänzt durch einen separaten Earn-out-Mechanismus, der direkt an neue Alberts-Systemverkäufe und Auslieferungen über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Closing geknüpft ist.

Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen einer Lock-up-Frist von 26 Monaten bis September 2028, in Angleichung an die bestehenden Lock-up-Vereinbarungen des Managements, Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel sowie der Kernaktionäre der Circus SE, die alle einer fünfjährigen Lock-up-Periode ab dem Zeitpunkt der Erstnotiz unterliegen.

Das Gründungsmanagement von Alberts verbleibt in aktiver Geschäftsführungsfunktion im Unternehmen. Chris de Wolf, ehemaliger Ankeraktionär von Alberts, tritt dem Advisory Board der Unternehmensgruppe bei.

Mit der Unterzeichnung erweitert Circus sein Portfolio vollautonomer Versorgungs-Systeme um eine zusätzliche Robotik-Plattform, mehrere Patente sowie eine etablierte kommerzielle Präsenz in mehreren europäischen Ländern.

IR KONTAKT

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE
E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com



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02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
Taunusstrasse 21
80807 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2358946

 
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2358946  02.07.2026 CET/CEST

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