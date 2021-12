EQS-Adhoc: Cicor schliesst die Übernahme von Axis Electronics Ltd. erfolgreich ab - Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen

Cicor schliesst die Übernahme von Axis Electronics Ltd. erfolgreich ab - Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



01.12.2021 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 01. Dezember 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass die am 11. November 2021 angekündigte Übernahme von 100% der Aktien der britischen Axis Electronics Ltd. (Axis) erfolgreich vollzogen wurde. Cicor wird Axis in das globale Engineering- und Produktionsnetzwerk der Division Electronic Solutions integrieren und damit die Vorteile von Axis weiter stärken. Dadurch erhöht Cicor den Marktanteil in Grossbritannien und in ganz Europa. Die Akquisition wird den Umsatz der Cicor Gruppe auf Jahresbasis um ca. 15% erhöhen und bereits ab 2022 zu einer nachhaltigen Steigerung der EBITDA-Marge führen. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 wird die Akquisition von Axis rund CHF 2 bis 3 Mio. zum Jahresumsatz von Cicor beitragen.



Mit der Übernahme von Axis stärkt die Cicor Gruppe einen ihrer strategischen Zielmärkte und wird zu einem der Top 5 EMS-Anbieter im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung in Europa. Die Kontinuität für den langjährigen Blue-Chip-Kundenstamm wird durch die Weiterführung des Standorts Bedford und die Übernahme aller 180 Mitarbeitenden sichergestellt.



Im direkten Zusammenhang mit der Akquisition von Axis hat Cicor am 30. November 2021 eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchgeführt. Die neu geschaffenen 167'450 Aktien mit Nominalwert von je CHF 10 sind Bestandteil der Finanzierung des Kaufpreises. Das Aktienkapital von Cicor erhöht sich durch die Kapitalerhöhung von bisher CHF 29'020'920 um CHF 1'674'500 auf CHF 30'695'420. Kontakt:

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Patric Schoch

CFO

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

