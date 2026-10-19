Cherry Aktie 158235980 / DE000A41YFJ9
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19.10.2026 16:06:43
EQS-Adhoc: Cherry SE: Abweichung von Umsatz und bereinigtem EBITDA gegenüber Vorjahr nach neun Monaten 2026; Sicherung zusätzlicher finanzieller Unterstützung durch Mehrheitsaktionär
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EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Cherry SE: Abweichung von Umsatz und bereinigtem EBITDA gegenüber Vorjahr nach neun Monaten 2026; Sicherung zusätzlicher finanzieller Unterstützung durch Mehrheitsaktionär
München, 19.10.2026 – Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für die ersten neun Monate 2026 von einem bereinigten Konzern-EBITDA von -6,9 Mio. Euro aus (9M 2025: -11,9 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Erlöse in Höhe von 7 Mio. Euro aus dem Verkauf des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten („Active Key“), die im Neunmonatsbericht 2025 mit ausgewiesen wurden.
Die Verbesserung des bereinigten EBITDA auf Konzernebene ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Bruttomarge um 7,4 Prozentpunkte sowie die Reduzierung der Kostenbasis zurückzuführen, in der sich die ersten Erfolge des Projekts Blossom widerspiegeln.
Der Konzernumsatz nach neun Monaten wird bei 58,9 Mio. Euro erwartet (9M 2025: 70,7 Mio. Euro. Der Umsatzrückgang betrifft das Segment Peripherals und steht im Zusammenhang mit gezielten Massnahmen zum Abbau der Lagerbestände im Vertriebskanal.
Alle vorstehend genannten Zahlen enthalten noch das Segment Digital Health, das im laufenden M&A-Prozess veräussert werden soll (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19. November 2025), und das deshalb als „Discontinued Operations“ klassifiziert wird.
Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 kann die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2026 nicht wie ursprünglich angekündigt am 18. November 2026 veröffentlicht werden. Der neue Veröffentlichungstermin wird unverzüglich bekannt gegeben, sobald er feststeht.
Zudem hat die Cherry SE heute eine Vereinbarung mit der Cherry TopCo S.à r.l., einer indirekten Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP („Argand“), über die Zusicherung der Bereitstellung von Liquidität im Umfang von insgesamt bis zu 5 Mio. Euro geschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Als Grossaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen. Die am 20. Mai 2026 mitgeteilte Zusicherung von Argand zur Bereitstellung von Liquidität wurde im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juni 2026) umgesetzt.
Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.
Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4996432061848
|ISIN:
|DE000A41YFJ9
|WKN:
|A41YFJ
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|984500DF98AA2E011444
|EQS News ID:
|2418218
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2418218 19.10.2026 CET/CEST
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