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13.11.2026 18:04:23
EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen
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EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von bis zu 1.590.908 neuen Aktien beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 25.364.090,00 um bis zu EUR 1.590.908,00 auf bis zu EUR 26.954.998,00 gegen Bareinlagen erhöht werden.
Die neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) werden ausschliesslich ausgewählten professionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 44,00 je neue Aktie festgesetzt.
Die durch die Kapitalerhöhung zufliessenden Mittel werden zur weiteren Beschleunigung des Unternehmenswachstums eingesetzt.
Ende der Insiderinformation
13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|EQS News ID:
|2434796
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2434796 13.11.2026 CET/CEST
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