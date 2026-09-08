EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für das organische Wachstum 2026

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CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für das organische Wachstum 2026



08.09.2026 / 10:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat heute beschlossen, den Ausblick für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben.

Die CHAPTERS Group AG erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstumi des adjustierten operativen EBITDA 36-39%, gegenüber dem bisherigen Ausblick von über 22%.

Darüber hinaus erwartet CHAPTERS nunmehr ein organisches Wachstum der Gesamtleistung von 11-14% (bisheriger Ausblick: hoher einstelliger Bereich) sowie ein organisches Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von 11-14% (bisheriger Ausblick: hoher einstelliger Bereich oder darüber).

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i CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2026 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2026 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 mit den Ganzjahresergebnissen für 2025 für diese Gruppenstruktur verglichen.