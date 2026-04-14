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CENIT Aktie 889523 / DE0005407100

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14.04.2026 20:29:54

EQS-Adhoc: CENIT AG: CEO Wechsel bei der CENIT AG

CENIT
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EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
CENIT AG: CEO Wechsel bei der CENIT AG

14.04.2026 / 20:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart, 14. April 2026 – Herr Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) der CENIT AG, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der CENIT AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Peter Schneck für seine erfolgreiche Tätigkeit sowie für seinen massgeblichen Beitrag zur Entwicklung und zur internationalen Positionierung der CENIT Gruppe, und wünscht für die Zukunft alles Gute.

Der Aufsichtsrat der CENIT AG hat Dipl.-Ing. Martin Thiel, bislang Chief Operating Officer (COO) der CENIT Gruppe, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 als Vorstand und CEO berufen. Er verfügt über eine langjährige und tiefgehende Kenntnis des Unternehmens und hat die Geschäftsentwicklung der CENIT in unterschiedlichen Führungsfunktionen entscheidend geprägt. In seiner bisherigen Funktion als COO der CENIT Gruppe hat Martin Thiel zuletzt in enger Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand (CFO) Dr. Johannes Fues die Transformation und damit die strategische und operative Neuausrichtung der CENIT Gruppe eingeleitet. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass mit Martin Thiel im Vorstand die inhaltliche Kontinuität gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Partnern gesichert ist. Gleichzeitig wird der klare Fokus auf operative Exzellenz und Profitabilität die nachhaltige Ergebnisentwicklung der CENIT Gruppe weiter stärken.

 


Kontakt:
Investor Relations
Tanja Marinovic
Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320
E-Mail: t.marinovic@cenit.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CENIT AG
Industriestrasse 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 25 - 30
Fax: +49 (0)711 78 25 - 4000
E-Mail: aktie@cenit.de
Internet: www.cenit.com
ISIN: DE0005407100
WKN: 540710
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