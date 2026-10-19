Cantourage Aktie 122952903 / DE000A3DSV01
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19.10.2026 21:22:23
EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Aufsichtsrat beschliesst Umstellung auf IFRS im Zuge der erstmaligen Verpflichtung zur Konzernrechnungslegung
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EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische Unternehmensentscheidung
Im Zusammenhang mit der erstmaligen Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2026 hat der Aufsichtsrat der Cantourage Group SE in siner heutigen Sitzung beschlossen, die Konzernrechnungslegung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) umzustellen.
Eine vorläufige Überleitung für das Geschäftsjahr 2025 von HGB auf IFRS zeigt wesentliche positive Auswirkungen auf die Ertragslage und Eigenkapitalausstattung. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der unterschiedlichen bilanziellen Behandlung des Goodwills sowie anteilsbasierter Vergütungsprogramme.
Eine detaillierte Pro-forma-Gegenüberstellung der HGB- und IFRS-Konzernfinanzzahlen für 2025 wird nach Vorliegen des testierten Konzernabschlusses 2025, Anfang November 2026, auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.
Über Cantourage
Ende der Insiderinformation
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstrasse 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cantourage.com
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|ISIN:
|DE000A3DSV01
|WKN:
|A3DSV0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003NCTLO6YHA9V48
|EQS News ID:
|2418358
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2418358 19.10.2026 CET/CEST
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