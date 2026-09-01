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01.09.2026 15:40:13

EQS-Adhoc: CANCOM SE: CANCOM beschliesst Aktienrückkauf

CANCOM
21.13 CHF 3.27%
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EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
CANCOM SE: CANCOM beschliesst Aktienrückkauf

01.09.2026 / 15:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CANCOM SE: CANCOM beschliesst Aktienrückkauf

München, 01. September 2026 – Der Vorstand der CANCOM SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Juni 2026 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäss § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und im Zeitraum vom 7. September 2026 bis längstens zum 31. Dezember 2026 bis zu Stück 1.436.985 eigene Aktien (bis zu 5 Prozent des Grundkapitals) zu erwerben.

Der Erwerb soll über die Börse erfolgen. Der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie der CANCOM SE im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten.

Der Rückkauf soll unter Führung eines Wertpapierhauses oder eines Kreditinstituts nach Massgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 erfolgen. Das beauftragte Wertpapierhaus oder Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig und unbeeinflusst von der CANCOM SE.

Es ist beabsichtigt, die erworbenen Aktien zu allen rechtlich zulässigen Zwecken zu verwenden.

Alle Transaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft unter www.cancom.de im Bereich „Investoren“ bekannt gegeben.

 

Mitteilendes Unternehmen:
CANCOM SE, Erika-Mann-Strasse 69, 80636 München
ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX, TecDAX, Prime Standard)

Kontakt / Mitteilende Person:
Lars Dannenberg, Vice President Investor Relations & Group Strategy
+49 (0)89 540545371
Lars.Dannenberg@cancom.de



Ende der Insiderinformation

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Strasse 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14
EQS News ID: 2391884

 
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2391884  01.09.2026 CET/CEST

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