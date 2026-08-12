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12.08.2026 19:37:44

EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert

Brockhaus Technologies
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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert

12.08.2026 / 19:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert

Frankfurt am Main, 12. August 2026

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) gemäss vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 13,4 Mio. erzielt (H1 2025: € 14,4 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € -0,5 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,1% (H1 2025: € -1,7 Mio.; -11,8% Marge).

Die Umsatzerlöse im Segment Security Technologies (IHSE) entsprechen mit € 13,4 Mio. (H1 2025: € 14,4 Mio.) den Konzern-Umsatzerlösen. Bedingt durch initiierte Kosteneinsparungen steigt das bereinigte EBITDA auf € 2,0 Mio. (H1 2025: € 1,5 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,8% (H1 2025: 10,4%) entspricht.

Mit dem Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe Ende Juni 2026 wird diese zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2026 entkonsolidiert. Wie schon in den Vorquartalen wird das Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung gesondert als „Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen. Das Ergebnis umfasst das bis zum Vollzug des Verkaufs erwirtschaftete operative Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe sowie den bilanziellen Gewinn aus der Veräusserung.

Der Verkaufsvertrag sieht hinsichtlich der Veräusserung der Bikeleasing-Gruppe zunächst die Zahlung eines vorläufigen Kaufpreises am Vollzugsdatum vor. Die Zahlung des vorläufigen Kaufpreises ist am 30. Juni 2026 erfolgt. Eine Ermittlung des endgültigen Kaufpreises auf Basis des Stichtagsabschlusses der Bikeleasing-Gruppe zum 30. Juni 2026 steht jedoch noch aus. Im Abschluss der Gesellschaft für das erste Halbjahr 2026 wurde eine auf Grundlage der verfügbaren Informationen ermittelte Schätzung der erwarteten Anpassungszahlung berücksichtigt. Aufgrund der noch andauernden Berechnungen und Prüfungen werden mögliche Anpassungszahlungen im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 erwartet.

Die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns im Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio.

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig. Der Halbjahresfinanzbericht H1 2026 wird am Donnerstag, den 13. August 2026, veröffentlicht. Da die ordentliche Hauptversammlung am 19. August 2026 stattfindet, entfällt der Earnings Call für H1 2026. Weitere Informationen zur Hauptversammlung 2026 finden Sie auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97
EQS News ID: 2381850

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381850  12.08.2026 CET/CEST

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