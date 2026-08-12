Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42
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12.08.2026 19:37:44
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert
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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert
Ende der Insiderinformation
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|EQS News ID:
|2381850
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381850 12.08.2026 CET/CEST
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