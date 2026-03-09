Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’145 0.8%  Bitcoin 53’367 3.5%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 99.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien im Analystencheck: So schneiden NVIDIA, Microsoft und Co. im Vergleich ab
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
eToro entdecken

Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 23:24:54

EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose)

Brockhaus Technologies
17.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose)

09.03.2026 / 23:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose)

Frankfurt am Main, 9. März 2026

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat im Geschäftsjahr 2025 gemäss vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 225 Mio. erzielt, was einem rein organischen Wachstum von +10% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: € 204 Mio.). Das bereinigte EBITDA sank um -29% auf € 46 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6% (2024: € 65 Mio.; 31,8% Marge).

Die Umsatzerlöse lagen somit am unteren Ende der im Juli 2025 für das Geschäftsjahr 2025 kommunizierten Prognosespanne von € 225 Mio. bis € 235 Mio., während das bereinigte EBITDA unterhalb der erwarteten Bandbreite von € 50 Mio. bis € 55 Mio. lag.

Zur Vergleichbarkeit beziehen sich die hier genannten vorläufigen Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 konsolidiert auf den fortgeführten sowie den aufgegebenen Geschäftsbereich des Konzerns. Der fortgeführte Geschäftsbereich besteht aus dem Segment Security Technologies (IHSE) sowie den Central Functions (Holding). Die Umsatzerlöse sowie die sonstigen Erträge und Aufwendungen des bisherigen Segments HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Brockhaus Technologies aufgrund der Veräusserung am 23. Dezember 2025 für das Geschäftsjahr 2025 gesondert als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 sind sie daher nicht mehr in den Umsatzerlösen sowie dem Ergebnis der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.

Die Umsatzerlöse im Segment Security Technologies (IHSE) betragen € 30 Mio. (2024: € 32 Mio.) und das bereinigte EBITDA liegt bei € 3 Mio. (2024: € 3 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5% (2024: 9,1%).

Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) wurden Umsatzerlöse in Höhe von € 195 Mio. (2024: € 173 Mio.) erzielt und das bereinigte EBITDA beträgt € 49 Mio. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,3% (2024: € 67 Mio. bzw. 39,0%).

Wesentliche Treiber für die EBITDA-Entwicklung waren im Segment Security Technologies (IHSE) höher als erwartete Abwertungen auf das Vorratsvermögen sowie niedriger als erwartet ausgefallene aktivierte Eigenleistungen im vierten Quartal. Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) lag das Ergebnis aus der Verwertung zuvor verleaster Fahrräder und E-Bikes im vierten Quartal unter den Erwartungen.

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Geschäftsbericht 2025 wird am Donnerstag, den 26. März 2026 einschliesslich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der Earnings Call für das Geschäftsjahr 2025 ist für den gleichen Tag um 16:00 Uhr (MEZ) angesetzt. Die Einwahldaten für den Call werden zeitnah auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung gestellt.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Phone: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2288290

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288290  09.03.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Brockhaus Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?