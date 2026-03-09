EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose)

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Frankfurt am Main, 9. März 2026



Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat im Geschäftsjahr 2025 gemäss vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 225 Mio. erzielt, was einem rein organischen Wachstum von +10% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: € 204 Mio.). Das bereinigte EBITDA sank um -29% auf € 46 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6% (2024: € 65 Mio.; 31,8% Marge).



Die Umsatzerlöse lagen somit am unteren Ende der im Juli 2025 für das Geschäftsjahr 2025 kommunizierten Prognosespanne von € 225 Mio. bis € 235 Mio., während das bereinigte EBITDA unterhalb der erwarteten Bandbreite von € 50 Mio. bis € 55 Mio. lag.



Zur Vergleichbarkeit beziehen sich die hier genannten vorläufigen Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 konsolidiert auf den fortgeführten sowie den aufgegebenen Geschäftsbereich des Konzerns. Der fortgeführte Geschäftsbereich besteht aus dem Segment Security Technologies (IHSE) sowie den Central Functions (Holding). Die Umsatzerlöse sowie die sonstigen Erträge und Aufwendungen des bisherigen Segments HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Brockhaus Technologies aufgrund der Veräusserung am 23. Dezember 2025 für das Geschäftsjahr 2025 gesondert als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 sind sie daher nicht mehr in den Umsatzerlösen sowie dem Ergebnis der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.



Die Umsatzerlöse im Segment Security Technologies (IHSE) betragen € 30 Mio. (2024: € 32 Mio.) und das bereinigte EBITDA liegt bei € 3 Mio. (2024: € 3 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5% (2024: 9,1%).



Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) wurden Umsatzerlöse in Höhe von € 195 Mio. (2024: € 173 Mio.) erzielt und das bereinigte EBITDA beträgt € 49 Mio. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,3% (2024: € 67 Mio. bzw. 39,0%).



Wesentliche Treiber für die EBITDA-Entwicklung waren im Segment Security Technologies (IHSE) höher als erwartete Abwertungen auf das Vorratsvermögen sowie niedriger als erwartet ausgefallene aktivierte Eigenleistungen im vierten Quartal. Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) lag das Ergebnis aus der Verwertung zuvor verleaster Fahrräder und E-Bikes im vierten Quartal unter den Erwartungen.



Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Geschäftsbericht 2025 wird am Donnerstag, den 26. März 2026 einschliesslich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der Earnings Call für das Geschäftsjahr 2025 ist für den gleichen Tag um 16:00 Uhr (MEZ) angesetzt. Die Einwahldaten für den Call werden zeitnah auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung gestellt.



