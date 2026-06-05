EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: The Company's Management Board intends to return approx. €180 million of the proceeds from the sale of the Bikeleasing Group to shareholders

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Brockhaus Technologies AG: The Company's Management Board intends to return approx. €180 million of the proceeds from the sale of the Bikeleasing Group to shareholders



05-Jun-2026 / 19:06 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: The Company's Management Board intends to return approx. €180 million of the proceeds from the sale of the Bikeleasing Group to shareholders



Frankfurt am Main, June 5, 2026



The Management Board of Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, "BKHT" or the "Company") intends, subject to the fulfillment of the relevant legal and accounting requirements, to return an aggregate amount of approx. €180 million to shareholders from the expected closing of the sale of the Bikeleasing Group on June 30, 2026.



For this purpose, a combination of measures will be submitted for approval at the Company's Annual General Meeting on August 19, 2026, with the aim of enabling the distribution of the proceeds to shareholders. The implementation of these measures is subject, among other things, to the adoption of the necessary resolutions by the Annual General Meeting.



Contact:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Phone: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

Email: ir@brockhaus-technologies.com



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