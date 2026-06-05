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Brockhaus Technologies Aktie 39702870 / DE000A2GSU42

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05.06.2026 19:06:33

EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. € 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an

Brockhaus Technologies
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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. € 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an

05.06.2026 / 19:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. € 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an

Frankfurt am Main, 5. Juni 2026

Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, „BKHT“ oder die „Gesellschaft“) strebt bei Vorliegen der rechtlichen und bilanziellen Voraussetzungen an, einen Betrag von insgesamt ca. € 180 Mio. aus dem am 30. Juni 2026 erwarteten Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre zurückzuführen.

Zu diesem Zweck soll der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. August 2026 eine Kombination von Massnahmen zur Beschlussfassung vorgelegt werden, die eine Rückführung der Zuflüsse ermöglichen soll. Die Umsetzung der Massnahmen setzt unter anderem entsprechende zustimmende Beschlüsse der Hauptversammlung voraus.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2340842

 
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2340842  05.06.2026 CET/CEST

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