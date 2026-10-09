BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4
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09.10.2026 21:17:53
EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Tagesordnungspunkt vier auf ausserordentlicher Hauptversammlung abgelehnt
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EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR
Branicks Group AG: Tagesordnungspunkt vier auf ausserordentlicher Hauptversammlung abgelehnt
Frankfurt am Main, 09. Oktober 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) informiert: Die heutige Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 4 (Zustimmung zu Beraterverträgen) nicht mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Zudem haben die Aufsichtsratskandidaten Dr. Matthias Danne und Dr. Johannes Conradi erklärt, dass sie die Wahl in den Aufsichtsrat noch nicht annehmen, sondern sich die Ablehnung vorbehalten. Damit ist eine wesentliche Vollzugsbedingung für die Umsetzung des mit Ad hoc Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekanntgemachten Sanierungskonzepts nicht eingetreten. Die Gesellschaft prüft derzeit die nächsten Schritte und Optionen. Sollte keine Lösung mit den wesentlichen Gläubigern der Gesellschaft gefunden werden, ist der Fortbestand der Gesellschaft unmittelbar gefährdet. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Fortgang entsprechend der gesetzlichen Pflichten rechtzeitig informieren.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
Ende der Insiderinformation
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, XS2388910270
|WKN:
|A1X3XX, A3MP5C
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|EQS News ID:
|2413682
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2413682 09.10.2026 CET/CEST
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