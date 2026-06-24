EQS-Adhoc: Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025

EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung

Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025



24.06.2026 / 20:54 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 Frankfurt am Main, 24. Juni 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) („Branicks") gibt bekannt, dass der Vorstand die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025 für den 27. Juli 2026 plant. Branicks plant, die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 am selben Termin vorzulegen. Hintergrund ist der gegenwärtige Stand der Verhandlungen mit den Gläubigern der Schuldscheindarlehen sowie den Anleihegläubigern über die Refinanzierung und Restrukturierung insbesondere der im Jahr 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten, für die in vollem Umfang eine Laufzeitverlängerung bis zum zweiten Halbjahr 2030 angestrebt wird. Der Vorstand erwartet, dass die auf dieser Basis verhandelte Lösung eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft schaffen wird. Die am 23. Dezember 2025 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird ausdrücklich bestätigt. IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com



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