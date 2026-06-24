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24.06.2026 20:54:34

EQS-Adhoc: Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025

BRANICKS Group
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EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025

24.06.2026 / 20:54 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

 

Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025

Frankfurt am Main, 24. Juni 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) („Branicks") gibt bekannt, dass der Vorstand die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025 für den 27. Juli 2026 plant. Branicks plant, die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 am selben Termin vorzulegen.

Hintergrund ist der gegenwärtige Stand der Verhandlungen mit den Gläubigern der Schuldscheindarlehen sowie den Anleihegläubigern über die Refinanzierung und Restrukturierung insbesondere der im Jahr 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten, für die in vollem Umfang eine Laufzeitverlängerung bis zum zweiten Halbjahr 2030 angestrebt wird. Der Vorstand erwartet, dass die auf dieser Basis verhandelte Lösung eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft schaffen wird.

Die am 23. Dezember 2025 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird ausdrücklich bestätigt.

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

 

 

 



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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2353354

 
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2353354  24.06.2026 CET/CEST

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