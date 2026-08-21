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21.08.2026 11:28:23

EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026

BVB
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EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026

21.08.2026 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025/2026 Konzernumsatzerlöse in Höhe von EUR 460,5 Mio. (Vorjahr: EUR 526,0 Mio.). Der Rückgang um EUR 65,5 Mio. ist insbesondere auf die TV-Vermarktung zurückzuführen, da Borussia Dortmund in diesem Geschäftsjahr das Achtelfinale der UEFA Champions League verpasste, nachdem im Vorjahr das Viertelfinale erreicht worden war. Darüber hinaus entfielen im Geschäftsjahr 2025/2026 stichtagsbedingt geringere Einnahmen aus der Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 auf den Konzern. Die Werbeerlöse verzeichneten hingegen erneut einen Anstieg. Die Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) sank im Vergleich zum Vorjahr um EUR 52,4 Mio. auf EUR 537,2 Mio. (Vorjahr: EUR 589,6 Mio.). Der Konzernjahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2025/2026 betrug EUR 21,7 Mio. (Vorjahr: Konzernjahresüberschuss von EUR 6,5 Mio.)

Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) belief sich auf EUR -20,3 Mio. (Vorjahr: EUR 9,5 Mio.); das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte EUR 92,2 Mio. (Vorjahr: EUR 115,9 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 460,5 Mio. (Vorjahr: EUR 526,0 Mio.). Diese entfielen mit EUR 50,3 Mio. (Vorjahr: EUR 55,2 Mio.) auf den Spielbetrieb, EUR 157,9 Mio. (Vorjahr: EUR 153,6 Mio.) auf die Werbung, EUR 168,5 Mio. (Vorjahr: EUR 227,2 Mio.) auf die TV-Vermarktung, EUR 38,7 Mio. (Vorjahr: EUR 40,0 Mio.) auf das Merchandising sowie EUR 45,1 Mio. (Vorjahr: EUR 50,0 Mio.) auf Conference, Catering, Sonstige.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 59,3 Mio. (Vorjahr: EUR 37,8 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern verringerten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 268,3 Mio. um EUR 8,4 Mio. auf EUR 259,9 Mio. Die Abschreibungen im Konzern erhöhten sich von EUR 105,3 Mio. um EUR 6,1 Mio. auf EUR 111,4 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns sanken im Vergleich zum Vorjahr von EUR 162,3 Mio. um EUR 16,9 Mio. auf EUR 145,4 Mio.

Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR -1,0 Mio. um EUR 0,1 Mio. auf EUR -1,1 Mio. Der Steueraufwand belief sich auf EUR 1,4 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.).

Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um vorläufige, nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzerns Borussia Dortmund.

Im Einzelabschluss der KGaA nach handelsrechtlichen Vorschriften weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 17,1 Mio. (Vorjahr: Jahresüberschuss von EUR 7,7 Mio.) aus. Aufgrund des Jahresfehlbetrags kann der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 keine Dividendenausschüttung vorgeschlagen werden.

Borussia Dortmund erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 auf Grundlage der aktuellen Planung ein Konzernjahresergebnis in einer Bandbreite von EUR 0 Mio. bis EUR 10 Mio. Die Prognose kann sich im Laufe des Geschäftsjahres 2026/2027 aufgrund von Transferaktivitäten sowie Abweichungen von zukunftsbezogenen Annahmen – insbesondere im Hinblick auf den sportlichen Erfolg – ändern. Bei den vorstehenden Prognosen handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Prognosewerte des Konzerns Borussia Dortmund.
Dortmund, den 21. August 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH


Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA veranstaltet zu den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026 am heutigen Tag um 11:30 Uhr in Dortmund eine Bilanzpressekonferenz, die per Livestream unter www.bvb.de/aktie mitverfolgt werden kann.



Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations


Ende der Insiderinformation

21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44
EQS News ID: 2386914

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386914  21.08.2026 CET/CEST

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