BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 11:28:23
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026
|
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Borussia Dortmund erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025/2026 Konzernumsatzerlöse in Höhe von EUR 460,5 Mio. (Vorjahr: EUR 526,0 Mio.). Der Rückgang um EUR 65,5 Mio. ist insbesondere auf die TV-Vermarktung zurückzuführen, da Borussia Dortmund in diesem Geschäftsjahr das Achtelfinale der UEFA Champions League verpasste, nachdem im Vorjahr das Viertelfinale erreicht worden war. Darüber hinaus entfielen im Geschäftsjahr 2025/2026 stichtagsbedingt geringere Einnahmen aus der Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 auf den Konzern. Die Werbeerlöse verzeichneten hingegen erneut einen Anstieg. Die Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) sank im Vergleich zum Vorjahr um EUR 52,4 Mio. auf EUR 537,2 Mio. (Vorjahr: EUR 589,6 Mio.). Der Konzernjahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2025/2026 betrug EUR 21,7 Mio. (Vorjahr: Konzernjahresüberschuss von EUR 6,5 Mio.)
Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 59,3 Mio. (Vorjahr: EUR 37,8 Mio.).
Die Personalaufwendungen im Konzern verringerten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 268,3 Mio. um EUR 8,4 Mio. auf EUR 259,9 Mio. Die Abschreibungen im Konzern erhöhten sich von EUR 105,3 Mio. um EUR 6,1 Mio. auf EUR 111,4 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns sanken im Vergleich zum Vorjahr von EUR 162,3 Mio. um EUR 16,9 Mio. auf EUR 145,4 Mio.
Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR -1,0 Mio. um EUR 0,1 Mio. auf EUR -1,1 Mio. Der Steueraufwand belief sich auf EUR 1,4 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.).
Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um vorläufige, nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzerns Borussia Dortmund.
Im Einzelabschluss der KGaA nach handelsrechtlichen Vorschriften weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 17,1 Mio. (Vorjahr: Jahresüberschuss von EUR 7,7 Mio.) aus. Aufgrund des Jahresfehlbetrags kann der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 keine Dividendenausschüttung vorgeschlagen werden.
Borussia Dortmund erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 auf Grundlage der aktuellen Planung ein Konzernjahresergebnis in einer Bandbreite von EUR 0 Mio. bis EUR 10 Mio. Die Prognose kann sich im Laufe des Geschäftsjahres 2026/2027 aufgrund von Transferaktivitäten sowie Abweichungen von zukunftsbezogenen Annahmen – insbesondere im Hinblick auf den sportlichen Erfolg – ändern. Bei den vorstehenden Prognosen handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Prognosewerte des Konzerns Borussia Dortmund.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Ende der Insiderinformation
21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2386914
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2386914 21.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.