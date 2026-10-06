Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’887 1.3%  SPI 19’704 1.3%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’489 0.9%  Euro 0.9344 0.2%  EStoxx50 6’301 1.0%  Gold 4’154 0.3%  Bitcoin 71’425 0.2%  Dollar 0.8313 0.0%  Öl 98.0 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar am Dienstag
Gurit-Aktie in Grün: CEO sieht Konzern erst am Anfang des Weges zu nachhaltiger Profitabilität
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten
Flughafen Zürich-Aktie rot: Passagierrekord am vergangenen Sonntag
Suche...
ETF Sparplan

Blue Cap Aktie 2738316 / DE000A0JM2M1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 11:34:04

EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Veränderungen im Vorstand

Blue Cap
15.35 EUR -0.65%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Blue Cap AG: Veränderungen im Vorstand

06.10.2026 / 11:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG

Blue Cap AG: Veränderungen im Vorstand

München, 6. Oktober 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) gibt bekannt, dass sich der Aufsichtsrat der Blue Cap und der Vorstandsvorsitzende, Dr. Henning von Kottwitz, heute darauf verständigt haben, dass Dr. Henning von Kottwitz mit Ablauf des 8. Oktober 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet.

Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Dr. Henning von Kottwitz hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Christian Diekmann mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 gemäss § 105 Abs. 2 AktG als Vorstandsmitglied zu entsenden. Dr. Diekmann wird im Vorstand die Ressorts Strategie und Finanzen verantworten. Henning Eschweiler bleibt als COO Mitglied des Vorstands und verantwortet weiterhin das operative Beteiligungsmanagement. Zudem übernimmt er mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 zusätzlich die Verantwortung für den Bereich M&A.

 

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält derzeit meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Pre-Press-Solutions, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland, Europa und Nordamerika und Asien. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-0
ir@blue-cap.de

 

 



Ende der Insiderinformation

06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
Ludwigstrasse 11
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 89-288 909 0
Fax: +49 89 288 909 19
E-Mail: ir@blue-cap.de
Internet: www.blue-cap.de
ISIN: DE000A0JM2M1
WKN: A0JM2M
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299000Q9YDTA0PTQJ89
EQS News ID: 2410594

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410594  06.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Blue Cap AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten