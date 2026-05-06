Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’827 1.9%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’690 2.9%  Bitcoin 63’522 0.5%  Dollar 0.7787 -0.6%  Öl 101.9 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt
Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Blue Cap Aktie 2738316 / DE000A0JM2M1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.05.2026 00:43:54

EQS-Adhoc: Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an

Blue Cap
18.65 EUR 0.27%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Fusion/Prognose / Gesamtjahr
Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an

07.05.2026 / 00:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an

München, 07. Mai 2026 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat heute mit Mitgliedern der Gründerfamilie und der Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Aktien an der Janoschka AG („Janoschka“) und mittelbar ihrer Tochtergesellschaften geschlossen. Der Kaufpreis teilt sich in drei in etwa gleich grosse Zahlungen auf, wovon zwei von der Erreichung vereinbarter Erfolgsziele in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 der Gesellschaft abhängig sind. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Vertraulichkeit vereinbart. Zudem ist vorgesehen, im Zusammenhang mit dem Vollzug die bestehende Konsortialfinanzierung der Janoschka in vermindertem Umfang fortzuführen. Der Refinanzierungsbeitrag der Blue Cap entspricht in etwa dem beim Vollzug zahlbaren Kaufpreisbetrag. Der Kaufpreis und der Refinanzierungsbeitrag der Blue Cap sollen aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien finanziert werden.

Janoschka mit Sitz in Kippenheim, Baden-Württemberg, deckt als One-Stop-Anbieter die gesamte Prepress-Wertschöpfungskette des Verpackungsdrucks ab: Von der Verpackungsentwicklung und Designadaption bis hin zur Werkzeugherstellung. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende und betreibt Produktionsstätten in 12 Ländern, darunter Europa, Asien sowie Nordamerika. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 90 Mio. erwirtschaftet.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, einschliesslich der Anpassung der Konsortialfinanzierung der Janoschka, der Erteilung bestimmter Zustimmungen sowie der Durchführung bestimmter operativer Massnahmen. Nach Vollzug würde Janoschka vollkonsolidiert und dadurch Umsatz sowie Ergebnis des Blue-Cap-Konzerns signifikant erhöhen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Transaktion passt Blue Cap ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun unter der Annahme eines erfolgreichen Vollzugs für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von EUR 170 - 190 Mio. (zuvor EUR 120 - 140 Mio.) und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 7,5 - 8,5 % (zuvor 5,0 - 6,0 %). Janoschka fliesst hier nach einem Vollzug der Transaktion anteilig für das Geschäftsjahr 2026 ein.

(1) Adjustments: Bereinigt um aussergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmassnahmen und Einmaleffekte

 

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-0
ir@blue-cap.de

 

 



Ende der Insiderinformation

07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
Ludwigstrasse 11
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 89-288 909 0
Fax: +49 89 288 909 19
E-Mail: ir@blue-cap.de
Internet: www.blue-cap.de
ISIN: DE000A0JM2M1
WKN: A0JM2M
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2321962

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2321962  07.05.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!