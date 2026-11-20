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Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert



20.11.2026 / 09:21 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert Herford, den 20. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE abzuberufen. Zudem hat der Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Bitcoin Group SE, der futurum bank AG, am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der futurum bank AG abzuberufen. Die bisherigen Aufgaben von Herrn Moritz Eckert werden bis auf Weiteres in beiden Gesellschaften von Anton Langbroek wahrgenommen. Kontakt: Bitcoin Group SE

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32052 Herford

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