|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 09:21:03
EQS-Adhoc: Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert
|
EQS-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert
Herford, den 20. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE abzuberufen. Zudem hat der Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Bitcoin Group SE, der futurum bank AG, am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der futurum bank AG abzuberufen. Die bisherigen Aufgaben von Herrn Moritz Eckert werden bis auf Weiteres in beiden Gesellschaften von Anton Langbroek wahrgenommen.
Kontakt:
Bitcoin Group SE
Investor Relations Kontakt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bitcoin Group SE
|Luisenstr. 4
|32052 Herford
|Deutschland
|Telefon:
|+49.5221.69435.20
|Fax:
|+49.5221.69435.25
|E-Mail:
|ir2025@bitcoingroup.com
|Internet:
|www.bitcoingroup.com
|ISIN:
|DE000A1TNV91
|WKN:
|A1TNV9
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912007O3KBYO8R0SM92
|EQS News ID:
|2439196
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2439196 20.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bitcoin Group SE
Analysen zu Bitcoin Group SE
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.