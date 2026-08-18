EQS-Adhoc: Bio-Gate AG schliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie Bezugsrechtsemmission ab

EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung

Bio-Gate AG schliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie Bezugsrechtsemmission ab



18.08.2026 / 15:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Bio-Gate AG schliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie Bezugsrechtsemmission ab

Nürnberg, 18. August 2026 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG0J3) hat heute die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie die von der Hauptversammlung am 30. Juni 2026 beschlossene Bezugsrechtsemission abgeschlossen. Insgesamt wurden 415.000 neue Aktien zu einem Preis von je 2,80 Euro je Aktie platziert. Der Gesamtbruttoemissionserlös beträgt somit 1.162.000,00 Euro. Das Grundkapital der Bio-Gate AG wird sich durch die beiden Kapitalmassnahmen von 2.038.738,00 Euro um insgesamt 415.000,00 Euro auf 2.453.738,00 Euro erhöhen.

Der Vorstand der Bio-Gate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 171.429 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital um 171.429,00 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht für Altaktionäre ist ausgeschlossen worden. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 2,80 Euro je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Der Bruttoemissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung beträgt somit 480.001,20 Euro und wird wie angekündigt vollumfänglich kurzfristigen Investitionen dienen.

Im Rahmen der von der Hauptversammlung am 30. Juni 2026 beschlossenen ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission wurden insgesamt 243.571 neue Aktien zu einem Preis von 2,80 Euro je Aktie emittiert. Der Bruttoemissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung beträgt somit 681.998,80 Euro und dient der Stärkung des Eigenkapitals und schafft somit finanziellen Spielraum für weitere Investitionen.

Kontakt:

Bio-Gate AG

Falk von Kriegsheim

Tel +49 172 9837109

ir@bio-gate.de

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

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