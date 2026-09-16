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16.09.2026 17:10:03

EQS-Adhoc: Bike24 Holding AG: Anhebung der Prognose für Umsatz und Konkretisierung des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2026

BIKE24
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EQS-Ad-hoc: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Bike24 Holding AG: Anhebung der Prognose für Umsatz und Konkretisierung des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2026

16.09.2026 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Bike24 Holding AG: Anhebung der Prognose für Umsatz und Konkretisierung des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2026

Dresden, 16. September 2026 – Der Vorstand der Bike24 Holding AG (die „Gesellschaft“) hat heute aufgrund indikativer Ergebnisse für die Monate Juli und August beschlossen, die Prognose für den Umsatz und das bereinigte EBITDA 2026 anzupassen.

Die Gesellschaft rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit einem Umsatz von EUR 345 Millionen bis EUR 360 Millionen (zuvor EUR 318 Millionen bis EUR 332 Millionen), da sich der positive Trend beim Umsatz aus dem 1. Halbjahr 2026 in den Monaten Juli und August fortgesetzt hat.

In Folge gestiegener Kosten aufgrund der Internationalisierung, des Produktmixes sowie der aktuellen geopolitischen Ereignisse konkretisiert die Gesellschaft das bereinigte EBITDA auf EUR 16 Millionen bis EUR 18 Millionen (zuvor EUR 16 Millionen bis EUR 20 Millionen).

Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl „bereinigtes EBITDA“ verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2025 auf Seite 59, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.
Mitteilende Person: Dr. Hilmar Hamm, General Counsel

Wichtige Information:

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, oder „abzielen“ oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäss erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Kontakt:

Bike24 Holding AG
Breitscheidstrasse 40
01237 Dresden
Deutschland
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 41483
Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt
ISIN: DE000A3CQ7F4

Dr. Hilmar Hamm
General Counsel
+49 179 2586792
 


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16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bike24 Holding AG
Breitscheidstr. 40
01237 Dresden
Deutschland
Telefon: 01792586792
E-Mail: hilmar.hamm@bike24.net
ISIN: DE000A3CQ7F4
WKN: A3CQ7F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500FCLU2M5GTUUR76
EQS News ID: 2400394

 
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2400394  16.09.2026 CET/CEST

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