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15.09.2026 14:51:33

EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragssteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an

Bijou Brigitte
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EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragssteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an

15.09.2026 / 14:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an

Hamburg, 15. September 2026 – Der Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat beschlossen, die Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2026 anzuheben. Anlass hierfür ist der erfolgreiche Abschluss eines bislang offenen Rechtsfalls im ersten Halbjahr 2026. Der daraus resultierende positive Ergebniseffekt wird nunmehr in der Jahresprognose berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein Konzernergebnis vor Ertragsteuern in einer Bandbreite von 30,0 Mio. EUR bis 40,0 Mio. EUR. Gegenüber der bisherigen Prognose entspricht dies einer Anhebung der Bandbreite um 5,0 Mio. EUR. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das Konzernergebnis vor Ertragsteuern 34,7 Mio. EUR betragen. Die weiteren Prognoseaussagen für das Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert.

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations / Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com



Ende der Insiderinformation

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LXVESZEJ1YCI58
EQS News ID: 2399634

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399634  15.09.2026 CET/CEST

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