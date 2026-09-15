EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragssteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an

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Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragssteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an



15.09.2026 / 14:51 CET/CEST

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Bijou Brigitte passt Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2026 nach oben an

Hamburg, 15. September 2026 – Der Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat beschlossen, die Prognose für das Konzernergebnis vor Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2026 anzuheben. Anlass hierfür ist der erfolgreiche Abschluss eines bislang offenen Rechtsfalls im ersten Halbjahr 2026. Der daraus resultierende positive Ergebniseffekt wird nunmehr in der Jahresprognose berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein Konzernergebnis vor Ertragsteuern in einer Bandbreite von 30,0 Mio. EUR bis 40,0 Mio. EUR. Gegenüber der bisherigen Prognose entspricht dies einer Anhebung der Bandbreite um 5,0 Mio. EUR. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das Konzernergebnis vor Ertragsteuern 34,7 Mio. EUR betragen. Die weiteren Prognoseaussagen für das Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert.

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Evelyn Elsholz

Investor Relations / Wirtschaftspresse

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