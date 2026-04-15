EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q1/2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 31. März 2026

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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q1/2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 31. März 2026



15.04.2026 / 12:04 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Haselünne, 15. April 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q1/2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 31. März 2026

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Q1/2025: 1,2 Mio. Euro) sowie ein Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 2,4 Mio. Euro (Q1/2025: 3,3 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 35,2 Mio. Euro (Q1/2025: 39,0 Mio. Euro) belaufen.

Die gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigeren Konzernumsatzerlöse im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sind im Wesentlichen auf niedrigere Umsatzerlöse im Segment Spirituosen zurückzuführen. Ursächlich dafür ist insbesondere ein schwächeres Absatzvolumen auf dem deutschen Markt vor dem Hintergrund anhaltender Konsumzurückhaltung. Die im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verringerten Ergebniskennziffern Konzern-EBITDA und Konzern-EBIT sind die Folge der niedrigeren Konzernumsatzerlöse.

Positive Umsatz- und Ergebniseffekte unter anderem von Marken- und Produktinnovationen werden sich voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 zeigen. Daher hält die Unternehmensgruppe an der mit dem Geschäftsbericht 2025 am 26. März 2026 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert fest. Danach erwartet die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 ein normalisiertes Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 7,0 bis 9,0 Mio. Euro (2025: 8,5 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 16,1 bis 18,1 Mio. Euro (2025: 17,1 Mio. Euro) sowie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 163,0 bis 173,0 Mio. Euro (2025: 162,9 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 werden planmässig am 30. April 2026 mit dem Zwischenbericht Q1/2026 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 32f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

E-Mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

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Director Corporate Communications & Strategy

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