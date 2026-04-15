Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’299 0.2%  SPI 18’694 0.2%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’060 0.1%  Euro 0.9213 0.0%  EStoxx50 5’964 -0.3%  Gold 4’794 -1.0%  Bitcoin 57’946 0.1%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 95.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335SAP345952Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Broadcom und Meta vertiefen Partnerschaft für KI-Chips - Aktien höher
Ausblick: Netflix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
eToro entdecken

Berentzen-Gruppe Aktie 28834664 / DE0005201602

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 12:04:04

EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q1/2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 31. März 2026

Berentzen-Gruppe
3.15 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q1/2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 31. März 2026

15.04.2026 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Haselünne, 15. April 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q1/2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 31. März 2026

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Q1/2025: 1,2 Mio. Euro) sowie ein Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 2,4 Mio. Euro (Q1/2025: 3,3 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 35,2 Mio. Euro (Q1/2025: 39,0 Mio. Euro) belaufen.

Die gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigeren Konzernumsatzerlöse im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sind im Wesentlichen auf niedrigere Umsatzerlöse im Segment Spirituosen zurückzuführen. Ursächlich dafür ist insbesondere ein schwächeres Absatzvolumen auf dem deutschen Markt vor dem Hintergrund anhaltender Konsumzurückhaltung. Die im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verringerten Ergebniskennziffern Konzern-EBITDA und Konzern-EBIT sind die Folge der niedrigeren Konzernumsatzerlöse.

Positive Umsatz- und Ergebniseffekte unter anderem von Marken- und Produktinnovationen werden sich voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 zeigen. Daher hält die Unternehmensgruppe an der mit dem Geschäftsbericht 2025 am 26. März 2026 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert fest. Danach erwartet die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 ein normalisiertes Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 7,0 bis 9,0 Mio. Euro (2025: 8,5 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 16,1 bis 18,1 Mio. Euro (2025: 17,1 Mio. Euro) sowie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 163,0 bis 173,0 Mio. Euro (2025: 162,9 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 werden planmässig am 30. April 2026 mit dem Zwischenbericht Q1/2026 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 32f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

 

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

 Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

E-Mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

 

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

E-Mail: ir@berentzen.de

 

 



Ende der Insiderinformation

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstrasse 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-372
E-Mail: ir@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201602
WKN: 520160
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2308882

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2308882  15.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Berentzen-Gruppe AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Berentzen-Gruppe AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: Banken gesucht
09:00 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’823.44 19.23 BC7SLU
Short 14’086.44 13.97 BLPSVU
Short 14’609.09 8.94 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’299.01 15.04.2026 12:04:51
Long 12’722.63 19.81 S6DBXU
Long 12’421.42 13.68 S9OBOU
Long 11’914.01 9.00 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit D-Wave Quantum ein
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Dienstagabend an
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.