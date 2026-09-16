EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot der SAZERAC COMPANY, INC.

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot der SAZERAC COMPANY, INC.



16.09.2026 / 18:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Haselünne, 16. September 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot der SAZERAC COMPANY, INC.

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) („Berentzen“) bestätigt Gerüchte, wonach sie sich in Verhandlungen mit der SAZERAC COMPANY, INC., einem Hersteller von alkoholischen Getränken mit Sitz in New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien von Berentzen befindet.

Berentzen wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.



Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

E-Mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

E-Mail: ir@berentzen.de