EQS-Adhoc: Bellevue Group schliesst Übernahme von adbodmer AG erfolgreich ab - Jan Kollros neues Mitglied der Gruppenleitung

Medienmitteilung Küsnacht, 19. Juli 2019 Bellevue Group schliesst Übernahme von adbodmer AG erfolgreich ab -Jan Kollros neues Mitglied der Gruppenleitung Die Bellevue Group hat die Übernahme der Private-Equity-Spezialistin wie geplant am 19. Juli 2019 erfolgreich abgeschlossen. adbodmer AG wird als eigenständige Tochtergesellschaft der Bellevue Group AG die steigende Nachfrage von vermögenden Privatkunden nach unternehmerischen und exklusiven Direktbeteiligungen ideal ergänzen. Unter der Leitung von Jan Kollros wird das bisherige Team den neu geschaffenen Bereich Privatmarktanlagen gezielt ausbauen und verstärkt auch internationale Anleger ansprechen. Jan Kollros wird per 19. Juli 2019 Mitglied der Gruppenleitung von Bellevue. «Die Bellevue Group kann mit der Übernahme von adbodmer ihre Anlageexpertise weiter stärken und die Ertragslage breiter abstützen. Privatmarktanlagen erachten wir als interessantes Wachstumsgebiet, dessen Potenzial wir künftig nutzen wollen. Mit der Berufung von Jan Kollros unterstreichen wir die Bedeutung dieser neuen strategischen Initiative und stärken auch gezielt unser Management auf Gruppenstufe», kommentiert André Rüegg, CEO Bellevue Group, die jüngste Akquisition. Wichtige Termine: 26. Juli 2019: Publikation Halbjahresbericht 2019 Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO a.i. Telefon + 41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management sowie Privatmarktanlagen aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weitere Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. adbodmer AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, Vermittlung und Betreuung von Direktbeteiligungen mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen der DACH-Region und agiert als Brückenbauer zwischen Unternehmen mit Wachstumsperspektiven und einer exklusiven Investorengruppe.

