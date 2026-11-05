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05.11.2026 09:39:53
EQS-Adhoc: Bechtle Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht
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EQS-Ad-hoc: Bechtle Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
AD HOC MELDUNG
Bechtle AG: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht
Neckarsulm, 5. November 2026 – Im dritten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen weiterhin sehr erfolgreich entwickelt. Trotz höherer Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum konnte das Geschäftsvolumen um rund 19 % auf etwa 2,44 Mrd. € zulegen. Das Vorsteuerergebnis stieg um rund 14 % auf circa 92 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort. Vor diesem Hintergrund und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nochmals anzuheben. Beim EBT erwartet Bechtle nun ein Wachstum von mehr als 10 %. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 %, beim Umsatz bleibt die Erwartung bei 5 % bis 10 %. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert (3,8 %).
Damit hebt der Vorstand die Jahresprognose nach dem 28. Juli 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr an.
Die Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November 2026.
Kontakt
Bechtle AG
Investor Relations
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Martin Link
Telefon: +49 7132 981-4149
E-Mail: martin.link@bechtle.com
Ende der Insiderinformation
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
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|E-Mail:
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|Internet:
|bechtle.com
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|DE0005158703
|WKN:
|515870
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HA2QT774RUXW59
|EQS News ID:
|2428836
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428836 05.11.2026 CET/CEST
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