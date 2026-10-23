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23.10.2026 07:00:13
EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht
|
EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
23. Oktober 2026
BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht
Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. September 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten neun Monate 2026 informiert.
Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2026 einen Gewinn nach Steuern von CHF 605 Mio. aus (Gewinn von CHF 106 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 175 Mio. aus (Gewinn von CHF 448 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.
Der Zwischenbericht per 30. September 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.com verfügbar.
Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00
Head BB Biotech Team
Dr. Christian Koch
Head Investor Relations
ir@bbbiotech.com
Media Relations
Fabienne Tresch, ftr@bellevue.ch
www.bbbiotech.com
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
;;;
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); SIX
|LEI Code:
|391200MBZQNPFHIVKO34
|EQS News ID:
|2420562
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2420562 23.10.2026 CET/CEST
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