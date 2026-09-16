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16.09.2026 10:23:03

EQS-Adhoc: BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant

BayWa
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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Sonstiges
BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant

16.09.2026 / 10:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BayWa AG: Einigung auf Term Sheet zu angepasster Sanierungsvereinbarung erzielt; Restrukturierung der Hybridanleihe geplant

München, den 16. September 2026: Die BayWa AG hat inzwischen mit 267 von 268 erforderlichen Finanzierungspartnern, die ca. 99,98% der Finanzverbindlichkeiten halten, die der Sanierungsvereinbarung unterfallen, und den beiden Grossaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG eine Einigung auf ein Term Sheet erreicht, das wesentliche Details einer angepassten Sanierungsvereinbarung auf Basis der am 30. Juni 2026 erzielten Verständigung festlegt (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026). Der Vorstand der BayWa AG erwartet, dass kurzfristig eine Einigung mit dem verbleibenden Finanzierungspartner erreicht wird.

Das Term Sheet sieht neben einer Verlängerung des Sanierungszeitraums sowie den Sanierungsbeiträgen der wesentlichen Finanzierungspartner und der beiden Grossaktionäre (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026) auch eine Restrukturierung der von der BayWa AG begebenen nachrangigen, festverzinslichen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit (ISIN DE000A351PD9 / WKN A351PD; „Hybridanleihe“) vor. Voraussetzung für eine zustimmungsfähige Gesamtlösung und die Umsetzung der angepassten Sanierungsvereinbarung ist es, dass auch die gegenüber den Finanzierungspartnern nachrangigen Gläubiger (d.h. neben den Gesellschafterdarlehensgebern auch die Gläubiger der Hybridanleihe) sowie die Gläubiger unter bestimmten Drittdarlehen einen wesentlichen Sanierungsbeitrag leisten. Im Rahmen der Restrukturierung der Hybridanleihe ist geplant, dass die Gläubiger kompensationslos den Nominalbetrag der Schuldverschreibungen nahezu vollständig und aufgelaufene Zinsansprüche vollständig aufgeben.

Der Sanierungsgutachter kommt auf Basis des Entwurfs des aktualisierten Sanierungskonzepts zu dem Ergebnis, dass die BayWa AG durch die Umsetzung der im Term Sheet ausgearbeiteten Massnahmen und Beiträge bilanziell saniert und ihre operative Wettbewerbs- und Renditefähigkeit wiederhergestellt werden kann.

Der Vorstand der BayWa AG ist zuversichtlich, dass es auf Basis des vorliegenden Term Sheets gelingen wird, in diesem Jahr den Abschluss einer angepassten Sanierungsvereinbarung zu erreichen, die wiederum der Zustimmung der Gremien der BayWa AG, der Grossaktionäre und der Finanzierungspartner bedarf.


Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de


Ende der Insiderinformation

16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastrasse 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: investorrelations@baywa.de
Internet: www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
WKN: 519406, 519400, A351PD
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900SM0FDLLYATXU36
EQS News ID: 2400198

 
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2400198  16.09.2026 CET/CEST

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