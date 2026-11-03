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03.11.2026 06:11:33

EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q3/26: Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.; EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.

Bajaj Mobility
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EQS-Ad-hoc: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q3/26: Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.; EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.

03.11.2026 / 06:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Meldung gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR           

 

 

Zwischenbericht Q3/26 der Bajaj Mobility AG:

Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.;

EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.

 

  • Konzernumsatz erreicht EUR 351,1 Mio. (+57,0 % vs. Q3/25)
  • Motorrad-Umsatz1 auf EUR 288,3 Mio. erhöht (+84,0 % vs. Q3/25)
  • Motorrad-Absatz1 auf 47.390 Einheiten gesteigert (+51,1 % vs. Q3/25)
  • EBITDA: EUR 40,7 Mio. (EUR -38 Mio.2 Q3/25)
  • EBITDA-Marge verbessert sich auf 11,6 % (-17,2 %2 Q3/25)
  • EBIT: EUR 11,3 Mio. (EUR -71 Mio.2 Q3/25)
  • EBIT-Marge gesteigert auf 3,2 % (-31,7%2 Q3/25)

 

Mattighofen, 03. November 2026
 

Die Bajaj Mobility AG setzte ihre positive operative Entwicklung im dritten Quartal 2026 fort. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 57,0 % auf EUR 351,1 Mio (nach EUR 223,6 Mio. in Q3/25). In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Konzernumsatz auf EUR 1.052,5 Mio (nach EUR 648,8 Mio. in Q3 YTD 2025).
 

Der Motorrad-Absatz¹ stieg im gleichen Zeitraum um 51,1 % auf 47.390 Einheiten (nach 31.362 Einheiten im Q3/25). Der Motorrad-Umsatz der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS erhöhte sich gegenüber dem dritten Quartal 2025 sogar um 84,0 % auf EUR 288,3 Mio. (nach EUR 156,6 Mio. im Q3/25).
 

Das EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 40,7 Mio. (nach EUR -38 Mio.2 im Q3/25); die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 11,6 %. Das EBIT stieg nach EUR 1,3 Mio. im zweiten Quartal 2026 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio. im dritten Quartal 2026 (von EUR -71 Mio.2 im Q3/25). Die EBIT-Marge erreichte 3,2 % (-31,7 %2 im Q3/25). Damit setzte die Bajaj Mobility AG die positive Ergebnisentwicklung nach dem erstmalig wieder positiven EBIT im zweiten Quartal 2026 fort.
 

In den ersten neun Monaten 2026 wurden insgesamt 136.363 Motorräder¹ verkauft, was einem Anstieg von 75,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (77.748 Einheiten) entspricht. Der Motorrad-Umsatz¹ erreichte im gleichen Zeitraum EUR 867,9 Mio. (EUR 434,4 Mio. Q3/25). Zusätzlich wurden in Indien 91.704 Motorräder durch Bajaj verkauft (55.427 Einheiten Q3 YTD 2025). Damit belief sich der weltweite Motorradabsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS auf insgesamt 228.067 Einheiten (133.175 Einheiten Q3 YTD 2025).
 

Die weltweiten Motorradbestände innerhalb der Gruppe sowie bei Händlern und Importeuren blieben nach der Bestandsreduktion der Vorquartale im dritten Quartal auf einem stabilen Niveau.
 

Für das verbleibende Geschäftsjahr liegt der Fokus auf der weiteren Steigerung der Profitabilität und der Verbesserung des Free Cashflows. Die Bajaj Mobility AG wird ihre Kosten- und Organisationsstrukturen weiter optimieren, die Steuerung des Produkt- und Projektportfolios fokussieren und die Lagerbestände auf einem nachhaltig effizienten Niveau halten.
 

Der Zwischenbericht zum dritten Quartal 2026 ist auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link abrufbar: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

 

Über die Bajaj Mobility AG

Die Bajaj Mobility AG zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Strassen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Mag. Christoph Brennsteiner, MBA

Tel: +43 676 7912567

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

 

 

[1] Der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS

[2] Bereinigt um den Sanierungsgewinn 7.164 TEUR



Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
Österreich
Telefon: +43 (0) 7742-6000
Fax: +43 (0)7742-6000300
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Internet: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89
EQS News ID: 2427044

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427044  03.11.2026 CET/CEST

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