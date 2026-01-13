Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’182 -0.8%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9327 0.2%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’594 -0.1%  Bitcoin 75’373 3.7%  Dollar 0.8009 0.4%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Lonza1384101Alphabet A29798540
Top News
Delta-Aktie in Rot: Im Tagesgeschäft weniger verdient - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
HIAG-Aktie: NorthC Schweiz wird durch langjährigen Mietvertrag zu einem der grössten HIAG-Mieter
Avolta-Aktie: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld-Aktie: Betrieb in Frauenfeld wieder aufgenommen
Apple attackiert Adobe mit Kreativ-Abo - Adobe-Aktie unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

Pierer Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.01.2026 20:40:13

EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Fortsetzung der konsequenten Restrukturierung

Pierer Mobility
14.92 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Unternehmensrestrukturierung
Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Fortsetzung der konsequenten Restrukturierung

13.01.2026 / 20:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Ad-hoc-Meldung gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR           

  

Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Fortsetzung der konsequenten Restrukturierung

Mattighofen, 13.01.2026

Bajaj Mobility AG: Umsatz und Absatz in 2025 (vorläufige Zahlen)

 

  • Umsatz knapp über EUR 1 Mrd. (-46 %)
  • Motorradabsatz: 209.704 Motorräder (-28 %) – positiver Trend in H2
  • Erfolgreicher Lagerabbau von mehr als 100.000 Motorrädern
  • Absatz E-Bicycles & Fahrräder: 64.110 (-40 %)
  • Reduktion der Mitarbeiter im Konzern um rund 500


Bajaj Mobility AG rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz knapp über EUR 1 Mrd., was einer Reduktion von rund 46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Bajaj Mobility-Gruppe verkaufte im 2. Halbjahr 2025 mit 80.464 Motorräder um 60 % mehr als im 1. Halbjahr (H1: 50.334 Stk.). Darüber hinaus wurden über den strategischen Partner Bajaj Auto im H2 43.956 Motorräder (H1: 34.950 Stk.) abgesetzt. Der Motorradabsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2025 betrug somit 209.704 verkaufte Stück (-28 %).

Der Abbau des Motorradlagers von 101.153 Stück (Stand per 31.12.2024 248.580 Stück im Vergleich zum Stand per 31.12.2025 147.427 Stück) ist ein wesentlicher Meilenstein in der Restrukturierung der KTM.

Im Rahmen der Schliessung der Fahrrad-Division wurden 64.110 E-Bicycles & Fahrräder verkauft (Vorjahr: 106.311).

Die KTM AG leitet nach dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungsverfahrens im Jahr 2025 eine globale Restrukturierung ein. Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen, die Fokussierung des Produkt- und Projektportfolios sowie die Optimierung unseres internationalen Standort- und Führungsnetzwerks. Im Rahmen dieser notwendigen Neuausrichtung ist ein Personalabbau von rund 500 Beschäftigten, überwiegend in Angestelltenbereichen und im mittleren Management, unumgänglich. Der Stand der Mitarbeiter per 31.12.2025 betrug 3.794 (Vorjahr: 5.310).

Die vorläufigen Kennzahlen der Bajaj Mobility-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 werden am 29. Jänner 2026 veröffentlicht.
 

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



Ende der Insiderinformation

13.01.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
Österreich
Telefon: +43 (0) 7742-6000
Fax: +43 (0)7742-6000300
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Internet: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2259540

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259540  13.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Pierer Mobility (Bajaj Mobility)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten