EQS-Adhoc: Aurubis AG: Cyber Angriff auf die Aurubis

Cyber Angriff auf die Aurubis Hamburg, 28.10.2022 - In der Nacht auf den 28.10.2022 hat es einen Cyberangriff auf die IT-Systeme der Aurubis gegeben. Daraufhin wurden diese präventiv heruntergefahren und vom Internet getrennt. Die IT-Systeme werden aktuell überprüft. Der Umfang der Auswirkungen wird überprüft.

Kontakt:

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter Konzernrechtsabteilung

E-Mail: c.frenzel@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 30 44

