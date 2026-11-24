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Aurubis AG: Aurubis expects FY 2026/27 operating earnings before taxes below market expectations due to extended ramp-up of Richmond



24-Nov-2026 / 10:34 CET/CEST

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Aurubis expects FY 2026/27 operating earnings before taxes below market expectations due to extended ramp-up of Richmond

Hamburg, Nov. 24, 2026 – Aurubis AG expects operating earnings before taxes (EBT) in fiscal year 2026/27 to be between € 430 million and € 530 million, and thus below current market expectations.

An extended ramp-up of the newly built Aurubis Richmond plant in Georgia (US) contributes to this development, as individual components of the smelting furnaces require modification. Based on current assessments, the technical ramp-up of the plant will be reached in the second half of 2028.

According to preliminary calculations, Aurubis AG generated operating earnings before taxes of € 516 million in fiscal year 2025/26 (previous year: € 355 million); IFRS consolidated earnings before taxes in fiscal year 2025/26 amounted to € 1,535 million (previous year: € 727 million). The final results for the 2025/26 fiscal year will be published on December 2, 2026.



Contact:

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leader Legal Affairs

E-Mail: b.frenzel@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 30 44