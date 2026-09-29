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29.09.2026 16:39:23

EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen/Vorschlag für den Vorsitz des Aufsichtsrats HV 2027

Aurubis
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EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Aurubis AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen/Vorschlag für den Vorsitz des Aufsichtsrats HV 2027

29.09.2026 / 16:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 29.09.2026 – Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Bestellung von Herrn Dr. Toralf Haag als Vorsitzenden des Vorstands (CEO) bis zum 28. Februar 2031 sowie die Bestellung von Herrn Tim Kurth als COO Custom Smelting & Products bis zum 30. Juni 2032 zu verlängern.

Darüber hinaus beabsichtigt der Aufsichtsrat, die Bestellung von Herrn Steffen Alexander Hoffmann als Finanzvorstand (CFO) um weitere fünf Jahre bis zum 30. September 2032 zu verlängern.

Frau Inge Hofkens wird mit Ablauf des 30. September 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der Aurubis AG ausscheiden. Frau Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, wird als Generalbevollmächtigte/Executive Vice President den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie übernehmen.

Im Zusammenhang mit der anstehenden Wahl der Anteilseignervertreter auf der Hauptversammlung 2027 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Frau Prof. Christina Reuter und Herrn Philipp Möller als zwei neue Kandidaten sowie Frau Kathrin Dahnke, die Herren Gunnar Groebler, Prof. Markus Kramer und Dr. Stephan Krümmer vorzuschlagen. Für den Fall seiner Wahl ist vorgesehen, dass Herr Prof. Markus Kramer als Vorsitzender für den altersbedingt ausscheidenden Prof. Fritz Vahrenholt vorgeschlagen wird.

Mit diesen Entscheidungen stellt der Aufsichtsrat frühzeitig die Kontinuität in der Unternehmensführung sicher und schafft eine verlässliche Grundlage für die Zukunft des Konzerns.

Kontakt:
Dr. Björn Carsten Frenzel
Leiter Konzernrechtsabteilung
E-Mail: c.frenzel@aurubis.com
Tel: +49 40 78 83 30 44


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78
Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30
E-Mail: k.nagayama@aurubis.com
Internet: www.aurubis.com
ISIN: DE0006766504
WKN: 676650
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299005SHIN9ZK7GW242
EQS News ID: 2407260

 
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2407260  29.09.2026 CET/CEST

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