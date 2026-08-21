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audius Aktie 137746766 / DE000A40ET13

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21.08.2026 10:58:13

EQS-Adhoc: audius SE: Deutliches Wachstum im ersten Halbjahr um 23% / EBITDA-Wachstum um 16% / Ausblick Gesamtjahr

audius
10.40 EUR -0.95%
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EQS-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
audius SE: Deutliches Wachstum im ersten Halbjahr um 23% / EBITDA-Wachstum um 16% / Ausblick Gesamtjahr

21.08.2026 / 10:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen konnte audius im ersten Halbjahr 2026 abermals deutlich wachsen. Die Gesamtleistung stieg um 23% auf 58,5 Mio. EUR, während sie im Vorjahr noch 47,5 Mio. EUR betragen hatte. Gleichzeitig legte das EBITDA um 16% auf 3,3 Mio. EUR nach einem Vorjahreswert von 2,9 Mio. EUR zu.

Während die Zahlen weiterhin einen sehr positiven Wachstumstrend zeigen, konnten die eigenen Planungen nicht ganz erreicht werden. Gerade das erwartete organische Wachstum konnte im anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld nicht schnell genug umgesetzt werden.

Die in den vergangenen Monaten angestossenen verstärkten Vertriebsaktivitäten zeigen gleichzeitig eine sehr positive Entwicklung und lassen wieder deutliches Wachstum erwarten. So legte der Auftragsbestand zum 30.6.2026 im Vergleich zum Vorjahr mit 103,1 Mio. EUR nochmals deutlich zu.

Nach aktuellem Stand werden diese Neuaufträge jedoch dieses Jahr nicht mehr ausreichend umsatzwirksam, um die geplanten Ziele zu erreichen, sondern erst im Geschäftsjahr 2027 zum Erfolg beitragen.

Daher hat sich der Vorstand entschlossen, die Gesamtjahresprognose anzupassen. audius rechnet nunmehr mit einer Gesamtleistung in Höhe von rund 120 Mio. EUR (bislang mehr als 125 Mio. EUR) sowie einem EBITDA in einer Bandbreite von 8 – 9 Mio. EUR (bislang mehr als 10 Mio. EUR)

Neben der Wachstumsbeschleunigung fokussiert audius unverändert die Profitabilität. Dazu wurde ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, welches neben Personalkosteneinsparungen auch Effizienzsteigerungen durch künstliche Intelligenz beinhaltet.

Der Halbjahresbericht wird am 27. August veröffentlicht. audius veranstaltet am selben Tag um 10 Uhr einen Earnings-Call über die Plattform von AIRTIME. Eine Anmeldung ist über folgenden Link möglich: https://www.appairtime.com/event/0e8dc723-b885-4bce-b024-27b9927a83c3

 

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren über 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE
Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359
ir@audius.de

https://www.audius.de/de

 

 



Ende der Insiderinformation

21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
E-Mail: ir@audius.de
Internet: https://www.audius.de/de
ISIN: DE000A40ET13
WKN: A40ET1
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IIE5I72B53SP39
EQS News ID: 2386904

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386904  21.08.2026 CET/CEST

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