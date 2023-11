EQS-Adhoc: audius SE: audius steigert nach 9 Monaten Gesamtleistung um 8% - Auftragsbestand legt weiter zu - Gesamtleistung in 2023 voraussichtlich leicht unter Planwert

EQS-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

audius SE: audius steigert nach 9 Monaten Gesamtleistung um 8% - Auftragsbestand legt weiter zu - Gesamtleistung in 2023 voraussichtlich leicht unter Planwert



20.11.2023 / 15:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gesamtleistung nach 9 Monaten steigt um 8% auf 58,3 Mio. Euro (Vorjahr 54,0 Mio. Euro)

EBITDA mit 6,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Vorjahr 6,3 Mio. Euro)

Gesamtleistung in 2023 wird den Planwert von 80 Mio. voraussichtlich leicht unterschreiten

Weinstadt, 20.11.2023. Die audius Gruppe setzte auch im dritten Quartal den Wachstumskurs fort und steigerte seine Gesamtleistung überwiegend organisch auf 58,3 Mio. Euro.





Das operative Ergebnis EBITDA lag mit 6,2 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums und konnte damit nicht analog zur Gesamtleistung mitwachsen (EBITDA 9 Monate 2022: 6,3 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge im Berichtszeitraum lag bei 10,6% und damit weiterhin im Zielkorridor. Das EBITDA des dritten Quartals betrug 1,8 Mio. Euro.



Das EBIT lag bei 4,8 Mio. Euro (EBIT 9 Monate 2022: 5,0 Mio. Euro). Ursache für die leicht rückläufige Marge waren die beschriebenen fehlenden Umsätze, während gleichzeitig der Materialaufwand als auch die Personalkosten leicht überproportional zur Gesamtleistung zulegten. Hintergrund sind allgemeine Lohnsteigerungen sowie Investitionen in das neue Geschäftsfeld „Mobile Device Management“. Im Gegensatz zu den gestiegenen Personalkosten gelang es audius gleichzeitig die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nur unterproportional zur Gesamtleistung ansteigen zu lassen.



Der Auftragsbestand zum 30.09.2023 konnte mit rund 55,7 Mio. Euro (Stand 30.09.2022: 45,6 Mio. Euro) abermals zulegen und bildet damit eine sehr gute Basis den Wachstumskurs auch in der Zukunft fortzusetzen.



Die etwas geringer als geplant ausgefallene Gesamtleistung wird audius im restlichen Jahr nicht mehr vollständig aufholen können. Daher rechnet das Unternehmen nunmehr für das Gesamtjahr mit einer Gesamtleistung, die den Planwert von 80 Mio. Euro leicht unterschreiten wird. Für das EBITDA ist das Unternehmen weiterhin zuversichtlich, dass der Wert von 8 Mio. Euro erreicht wird.



Im Fall der beschriebenen fehlenden Umsätze aufgrund der empirisch unüblich hohen Anzahl an Krankheitstagen und der Verzögerungen in der Auftragsvergabe im Bereich Mobilfunk rechnet audius für die Zukunft wieder mit einer Normalisierung. Gleichzeitig werden sich die in 2023 getätigten Investitionen in den neuen Geschäftsbereich „Mobile Device Management“ ab dem Jahr 2024 positiv in Umsätzen niederschlagen und wie die anderen Bereiche für organisches Wachstum sorgen. Daher rechnet audius für das kommende Jahr trotz der gesamtwirtschaftlichen Bedingungen mit weiterem Wachstum und der gewohnten Profitabilität.

Über audius



Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine ITK-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von mehreren hunderttausend IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die mehr als 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten – davon 15 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an



audius SE

Investor Relations



t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de



