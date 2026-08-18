ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001
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18.08.2026 14:35:14
EQS-Adhoc: ASTA Energy Solutions AG hebt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an
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EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Oed (Österreich), 18.08.2026 – ASTA Energy Solutions AG erhöht auf Basis der vorläufigen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der aktualisierten Einschätzung für das zweite Halbjahr die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Der Vorstand erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 60 bis 64 Mio. (bisher: EUR 55 bis 59 Mio.). Grund für die Anhebung ist im Wesentlichen die anhaltend starke Nachfrage nach Komponenten für die Strominfrastruktur. Die Prognose für Net Sales und Net Value Sales bleibt unverändert.
Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird planmässig am 27. August 2026 veröffentlicht.
Kontakt:
Christoph Rainer
Head of Investor Relations
ASTA Energy Solutions AG
Phone: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com
Ende der Insiderinformation
18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|EQS News ID:
|2385006
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385006 18.08.2026 CET/CEST
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