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07.10.2026 16:09:43

EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026

AMAG
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EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026

07.10.2026 / 16:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

Ranshofen, 07.10.2026
 

AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Auf Basis der vorliegenden vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 und der aktuellen Erwartungen für das vierte Quartal 2026 hebt die AMAG-Gruppe ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 200 bis 220 Mio. EUR (bisher: 170 bis 190 Mio. EUR) an.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte die AMAG-Gruppe im dritten Quartal 2026 ein EBITDA von 81,6 Mio. EUR. Das EBITDA der ersten neun Monate 2026 belief sich somit auf 182,7 Mio. EUR.

Die Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2026 lag in allen operativen Segmenten über den bisherigen Erwartungen. Darüber hinaus wird auf Basis des aktuellen Auftrags- und Geschäftsverlaufs auch für das vierte Quartal 2026 mit einer besseren Entwicklung als bislang angenommen gerechnet.

Die Veröffentlichung der detaillierten Zahlen für die ersten neun Monate 2026 erfolgt planmässig am 29. Oktober 2026.


Investorenkontakt

Mag. Christoph M. Gabriel, BSc

Bereichsleitung Investor Relations und Emittenten Compliance, Konzernsprecher

AMAG Austria Metall AG

Lamprechtshausener Strasse 61

5282 Ranshofen, Österreich

Tel.: +43 (0) 7722-801-3821

Email: investorrelations@amag.at

Website: www.amag.at



Ende der Insiderinformation

07.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Strasse 61
5282 Ranshofen
Österreich
Telefon: +43 7722 801 0
E-Mail: investorrelations@amag.at
Internet: www.amag.at
ISIN: AT00000AMAG3
WKN: A1JFYU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299005VO3GJ18GL5F14
EQS News ID: 2411980

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2411980  07.10.2026 CET/CEST

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