Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’474 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’207 1.2%  Bitcoin 53’300 7.6%  Dollar 0.7726 -0.1%  Öl 71.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 18:56:43

EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE beschliesst neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro

Allianz
346.77 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Allianz SE: Allianz SE beschliesst neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro

25.02.2026 / 18:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Allianz SE hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das Volumen dieses neuen Programms beträgt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das Programm soll im März 2026 starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Die Allianz SE wird die gekauften Aktien einziehen.

Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE



Ende der Insiderinformation

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 38 00 - 7555
E-Mail: investor.relations@allianz.com
Internet: www.allianz.com
ISIN: DE0008404005
WKN: 840400
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281716

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281716  25.02.2026 CET/CEST