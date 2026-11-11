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11.11.2026 19:29:03
EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz erzielt Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro und erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
In den ersten neun Monaten des Jahres hat die Allianz ein operatives Ergebnis in Höhe von 14,1 Milliarden Euro erzielt (9M 2025: 13,1 Milliarden Euro). Auf Basis dieser starken Performance, vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse, erhöht der Vorstand das obere Ende der zu Beginn des Jahres für das operative Ergebnis gesetzten Zielspanne (17,4 Milliarden Euro +/- 1 Milliarde Euro) auf ungefähr 18,6 Milliarden Euro.
Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Finanzkennzahlen (Alternative Performance Measures (APM)) finden sich auf der Internetseite der Allianz SE (abrufbar unter: Alternative Leistungskennzahlen_Erstes Halbjahr 2026)
Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschliesslich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Massnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschliesslich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschliesslich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschliesslich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmassnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.
Keine Pflicht zur Aktualisierung
Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.
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2433228 11.11.2026 CET/CEST
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Allianz am 11.11.2026
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