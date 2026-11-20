EQS-Ad-hoc: Allgeier SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

Allgeier SE bestätigt Gerüchte zu Verkaufsprozess für die Evora-Gruppe



20.11.2026 / 19:03 CET/CEST

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München, 20.11.2026 – Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) bestätigt konkrete Marktgerüchte, denen zufolge sie gemeinsam mit den weiteren Gesellschaftern der Evora-Gruppe einen Verkaufsprozess initiiert hat. Im Rahmen des Prozesses haben die Gesellschafter der Evora-Gruppe erste, nicht-bindende Angebote erhalten und auf dieser Grundlage Zugang zu einer Due-Diligence-Prüfung gewährt. Allgeier SE hält 60 % der Anteile an der Evora-Gruppe. Es ist derzeit offen, ob, zu welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt die Anteile an der Evora-Gruppe tatsächlich veräussert werden. Über den Fortgang des Prozesses wird Allgeier SE entsprechend den rechtlichen Anforderungen zum gegebenen Zeitpunkt weiter informieren.

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