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12.11.2026 13:17:43

EQS-Adhoc: Allgeier SE: Allgeier steigert im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 6 Prozent und das bereinigte EBITDA um 8 Prozent auf 14,1 Mio. Euro / Guidance 2026 bestätigt

Allgeier
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EQS-Ad-hoc: Allgeier SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Allgeier SE: Allgeier steigert im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 6 Prozent und das bereinigte EBITDA um 8 Prozent auf 14,1 Mio. Euro / Guidance 2026 bestätigt

12.11.2026 / 13:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 12.11.2026 – Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) steigerte im dritten Quartal 2026 (01. Juli 2026 – 30. September 2026) gemäss vorläufigen Zahlen im fortgeführten Geschäft den Umsatz um 6 Prozent auf 82 Mio. Euro (Vorjahr: 77 Mio. Euro) und setzte den Wachstumskurs des ersten Halbjahres fort. Die Wertschöpfung (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) erhöhte sich im fortgeführten Geschäft auf 34 Mio. Euro (Vorjahr: 32 Mio. Euro). Die Wertschöpfungsmarge lag stabil bei 40 Prozent (Vorjahr: 40 Prozent). Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als ausserordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) stieg überproportional zum Umsatz um 8 Prozent auf 14,1 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 16,6 Prozent (Vorjahr: 16,4 Prozent). Im dritten Quartal 2026 sind im fortgeführten Geschäft ausserordentliche Kosten in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro) angefallen. Ein wesentlicher Teil entfällt dabei auf den Abbau von Personal. Diese Massnahmen entlasten die Kostenbasis in den Folgequartalen. Das berichtete EBITDA lag infolge dieser Sondereffekte bei 11,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,2 Mio. Euro). Das EBIT belief sich auf 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro), das Ergebnis vor Steuern auf 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,0 Mio. Euro). Nach neun Monaten liegen der Umsatz im fortgeführten Geschäft mit 244 Mio. Euro um 9 Prozent und das bereinigte EBITDA mit 31,6 Mio. Euro um 7 Prozent über dem Vorjahr.

Eckdaten der Bilanz zum 30. September 2026

Zum Bilanzstichtag 30. September 2026 betrug das Konzern-Eigenkapital 180 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 205 Mio. Euro). Dem Allgeier-Konzern standen zum Ende des dritten Quartals 2026 liquide Mittel in Höhe von 23 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2025: 42 Mio. Euro). Ein Betrag von 8,5 Mio. Euro wurde im ersten Halbjahr 2026 für den Erwerb von eigenen Aktien genutzt. Der Bestand an eigenen Aktien betrug zum 30. September 2026 456.905 Stück (3,96 Prozent des Grundkapitals). Im Juli 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 11 Mio. Euro an die Aktionäre der Allgeier SE ausgeschüttet (Vorjahr: 6 Mio. Euro). Insgesamt flossen damit im laufenden Geschäftsjahr rund 20 Mio. Euro an die Aktionäre. Die verzinslichen Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen) beliefen sich zum 30. September 2026 auf 96 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 82 Mio. Euro). Die Inanspruchnahme des Factorings wurde auf 10 Mio. Euro reduziert (31. Dezember 2025: 14 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung des Allgeier-Konzerns als Ergebnis aus verzinslichen Finanzschulden abzüglich liquider Mittel, einschliesslich der Verbindlichkeiten aus den gefactorten Rechnungen, lag zum Ende des dritten Quartals 2026 bei 83 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 54 Mio. Euro). Der Anstieg resultiert massgeblich aus Dividendenzahlung und Aktienrückkauf. Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 384 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 403 Mio. Euro).

Ausblick

Nach dem margenstarken dritten Quartal bestätigt Allgeier die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Diese wurde zum Halbjahr aufgrund der Veräusserung der Allgeier Engineering GmbH, München, auf das fortgeführte Geschäft angepasst und sieht unverändert einen Umsatz in der Grössenordnung von 335 bis 375 Mio. Euro vor. Die Allgeier-Gruppe plant im fortgeführten Geschäft ein bereinigtes EBITDA zwischen 46 und 52 Mio. Euro. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge wird in einer Grössenordnung von 13,0 bis 13,5 Prozent erwartet. Alle Planzahlen und Zielsetzungen für Zeiträume nach dem 30. September 2026 beziehen sich auf das organische Konzernwachstum.

Hinweise

Das Geschäft der im ersten Halbjahr 2026 veräusserten Allgeier Engineering GmbH, München, wurde im Berichtsjahr 2026 sowie im Vergleichsjahr 2025 in das aufgegebene Geschäft gegliedert. Das Closing der Transaktion ist erfolgt. Die Angaben zum fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns wurden für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 entsprechend angepasst. Aufgrund der rückwirkenden Umgliederung sind das aufgegebene und das fortgeführte Geschäft des Allgeier-Konzerns nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar. Das aufgegebene Geschäft enthält zudem – wie bereits zuvor – das Geschäft der zur Veräusserung vorgesehenen publicplan GmbH, Düsseldorf, sowie im Vorjahr das Geschäft der im vierten Quartal 2025 veräusserten Allgeier IT Services GmbH, München.

Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 werden im Einzelnen in einer freiwilligen Zwischeninformation für den Allgeier-Konzern dargestellt, die am 13. November 2026 veröffentlicht wird.

 

Kontakt:

Allgeier SE
Investor Relations
Dr. Christopher Grosse
Montgelasstrasse 14
81679 München
Tel.: +49 (0)89/998421-0
Fax: +49 (0)89/998421-11
E-Mail: ir@allgeier.com
Web: www.allgeier.com


Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für KI-getriebene digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.000 Kunden im In- und Ausland mit modernen Softwarelösungen, KI-Plattformtechnologien und umfassenden Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäfts- und verwaltungskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und KI-Plattform- und -Portalarchitekturen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind rund 2.400 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 47 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, Australien und den USA tätig. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 310 Mio. Euro. Gemäss Lünendonk®-Liste 2026 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland und belegt den zweiten Platz auf der Lünendonk®-Liste 2026 „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com



Ende der Insiderinformation

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALLGEIER SE
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81679 München
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Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11
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Internet: http://www.allgeier.com
ISIN: DE000A2GS633
WKN: A2GS63
Indizes: CDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IQAYRZIGKOJL63
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2433804  12.11.2026 CET/CEST

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