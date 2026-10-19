EQS-Adhoc: Algene Holding SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mio. sowie Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/2029 beschlossen

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Algene Holding SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mio. sowie Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/2029 beschlossen



19.10.2026 / 17:17 CET/CEST

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Algene Holding SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mio. sowie Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/2029 beschlossen

Düsseldorf, 19. Oktober 2026 – Der Vorstand der Algene Holding SE („Algene“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A41YGK5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu EUR 808.625,00 zu erhöhen. Dazu werden bis zu 808.625 neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben („ Neue Aktien “). Das entspricht ca. 1,1 % des derzeitigen Grundkapitals.

Der Platzierungspreis beträgt EUR 3,71 je Neuer Aktie. Der Platzierungspreis unterschreitet den Schlusskurs des letzten Handelstags im Börsenhandel an der Börse Düsseldorf um 5 %. Das Emissionsvolumen beträgt damit bis zu rd. EUR 3,0 Mio.

Die Neuen Aktien sollen in der Bundesrepublik Deutschland prospektfrei auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblatts gemäss § 4 WpPG öffentlich angeboten werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) voraussichtlich noch im Oktober 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.algene-holding.com/investor-relations veröffentlicht.

Zudem hat der Vorstand der Algene Holding SE heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000,00 zu begeben. Ausgegeben werden bis zu 2.000 Inhaberschuldverschreibungen, die untereinander gleichberechtigt sind und einen Nennbetrag von je EUR 1.000,00 haben. Der feste Zinssatz beträgt 12 % p.a. bei quartalsweiser Zahlung. Die Laufzeit beginnt am 1. November 2026 und endet am 1. November 2029. Der Wandlungspreis ist variabel ausgestaltet und beträgt 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses vor dem jeweiligen Ausübungszeitraum, mindestens jedoch EUR 2,00 je Aktie.

Die Anleihe ist als synthetische Wandelanleihe strukturiert. Bei Wandlung werden also keine neuen Aktien geschaffen, sondern bestehende Aktien geliefert. Diese Aktien stellt die DN Group AG, die grösste Aktionärin der Gesellschaft, auf Grundlage einer diesbezüglichen Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Verfügung. Da keine neuen Aktien ausgegeben werden, erhalten die Aktionäre kein Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibungen.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen in der Bundesrepublik Deutschland prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts gemäss Art. 5 ff. PRIIPs-VO öffentlich angeboten werden. Das Basisinformationsblatt wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.algene-holding.com/investor-relations veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt am 21.10.2026.

Wichtige Informationen

Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung vorliegt, ausser gemäss einer Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt.