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Alexanderwerk Aktie 129264157 / DE000A37FTW0

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15.09.2026 16:19:13

EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026

Alexanderwerk
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EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Alexanderwerk AG: Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026

15.09.2026 / 16:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformationen nach Art. 17 MAR

 

Alexanderwerk AG, Remscheid

ISIN DE000A37FTW0


 

Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026

 

Aufsichtsrat und Finanzvorstand („CFO“), Herr Dr. Thomas Paul, sind soeben und im besten Einvernehmen übereingekommen, dass der zum 31. Dezember 2026 auslaufende Vorstandsdienstvertrag und die zu diesem Datum endende Organstellung aus privaten Gründen des Vorstandsmitglieds nicht über den 31. Dezember 2026 hinaus verlängert werden.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bereits jetzt für die Zusammenarbeit und wünscht Herrn Dr. Thomas Paul beruflich und privat weiterhin alles Gute.

 

Remscheid, 15.  September 2026

 

Alexanderwerk AG

Der Vorstand

 

 


Kontakt:
Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,
Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com


Ende der Insiderinformation

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alexanderwerk AG
Kippdorfstrasse 6 - 24
42857 Remscheid
Deutschland
Telefon: 02191 / 795 - 0
Fax: 02191 / 795 - 202
E-Mail: IR@alexanderwerk.com
Internet: www.alexanderwerk.com
ISIN: DE000A37FTW0
WKN: A37FTW
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
LEI Code: 391200H7N189TNDPOZ27
EQS News ID: 2399698

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399698  15.09.2026 CET/CEST

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