Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Suche...

ALBIS Leasing Aktie 340730 / DE0006569403

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:05:43

EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

ALBIS Leasing
3.26 EUR 4.49%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
ALBIS Leasing AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

01.09.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 1. September 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940) setzt ihre positive Geschäftsentwicklung fort. Aufgrund heute gewonnener Erkenntnisse aus der Halbjahresabschlusserstellung hat der Vorstand entschieden, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzuheben.

Der im April 2026 kommunizierte Prognoserahmen berücksichtigte insbesondere den weiteren Anstieg und die Realisierung der operativen Erträge durch den zunehmenden Anteil des Kerngeschäfts im Portfolio. Dieser Anstieg fiel stärker aus als erwartet. Gleichzeitig ging die ALBIS davon aus, dass die aktuellen Marktentwicklungen zu einer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich erhöhten Risikovorsorge führen wird. Diese fiel im ersten Halbjahr geringer aus als erwartet. Darüber hinaus lag der Personalaufwand aufgrund der geringeren Mitarbeiterzahl leicht unter den Erwartungen.

In der Folge passt die ALBIS ihre Ergebnisprognose vor Steuern von 4,75 bis 5,75 Mio. Euro auf nun 5,75 bis 6,75 Mio. Euro an.

Diese berücksichtigt stabile operative Erträge und eine Risikolage auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2026. Gleichzeitig werden leicht höhere Aufwendungen für Projekte, u. a. für die fristgemässe Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, sowie höhere Personalaufwendungen aufgrund der Besetzung bestehender Vakanzen erwartet.

Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 können ab dem 10. September 2026 dem Halbjahresbericht entnommen werden.


Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe
Stefanie Wallis
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
T +49 (0) 40 808100 129
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



Ende der Insiderinformation

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: ir@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200M6IPHYFEVUUC36
EQS News ID: 2391898

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 90 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u. a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391898  01.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ALBIS Leasing AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten