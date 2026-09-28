Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’051 0.8%  SPI 19’903 0.7%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’499 0.4%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’321 0.3%  Gold 4’147 -3.3%  Bitcoin 68’866 -1.7%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 107.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt
Calida-Aktie in Grün: Konzern plant Aktienrückkauf und erhöht Ausschüttungsquote
Rohstoffpreise am Montagvormittag
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Suche...
Plus500 Depot

AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 10:15:53

EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27

AGRANA
11.45 EUR 0.88%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Planzahlen
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27

28.09.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

28. September 2026

AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27
EBIT-Anstieg im zweiten Quartal 2026|27 wie prognostiziert; Ergebnisstabilisierung im Geschäftsbereich ACS soll sich im zweiten Halbjahr 2026|27 fortsetzen
Das Konzern-EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) der AGRANA Beteiligungs-AG fiel im zweiten Quartal 2026|27 (1. Juni bis 31. August 2026) mit 28,1 Mio. € wie prognostiziert deutlich höher als im Vergleichszeitraum aus (+26,0 %; Q2 2025|26: 22,3 Mio. €).

Im ersten Halbjahr 2026|27 (1. März bis 31. August 2026) erzielte AGRANA ein EBIT von 63,5 Mio. € (H1 2025|26: 28,0 Mio. €). Der sehr deutliche Anstieg resultiert aus der Ergebnisverbesserung im Geschäftsbereich Agricultural Commodities & Specialities (ACS). Der Konzernumsatzerlös betrug 1.700,2 Mio. € (H1 2025|26: 1.691,6 Mio. €).

AGRANA rechnet für das volle Geschäftsjahr 2026|27 mit einem EBIT, das sehr deutlich über dem Vorjahr liegen soll (EBIT 2025|26: 3,2 Mio. €); bisher wurde ein Wert in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. € erwartet. Auf Basis der Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026|27 passt AGRANA die EBIT-Bandbreite auf 90 bis 110 Mio. € an. Beim Konzernumsatz wird weiterhin ein leichter Anstieg erwartet.

Neben dem Krieg in der Ukraine verstärkt der seit Ende Februar 2026 eskalierte Konflikt im Nahen und Mittleren Osten die hohe Volatilität auf den Absatzmärkten und den Preisdruck auf den Beschaffungsmärkten. Ausmass und Dauer der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen sind ebenso schwer abschätzbar wie jene der globalen handelspolitischen Verwerfungen.

Die Prognose unterstellt, dass der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten zeitlich und regional begrenzt bleibt, die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gesichert ist und im Geschäftsjahr 2026|27 keine massiven Marktverwerfungen eintreten. Etwaig deutliche Rohstoff- und Energiepreissteigerungen sollen in neuen Kundenverträgen weitergegeben werden.

Weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026|27 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant am 8. Oktober 2026.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.


Ende der Insiderinformation

28.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-Mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30
EQS News ID: 2406180

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406180  28.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AGRANA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AGRANA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:03 SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’500.82 19.59 SSBLXU
Short 14’811.00 13.67 S3PBUU
Short 15’343.96 8.94 BSUBQU
SMI-Kurs: 14’051.01 28.09.2026 10:16:40
Long 13’366.99 19.92 SWBZHU
Long 13’061.04 13.81 SU3B7U
Long 12’508.52 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

AGRANA 11.45 0.88% AGRANA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI legt zu -- DAX höher -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.