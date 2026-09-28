EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27

EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Planzahlen

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27



28.09.2026 / 10:15 CET/CEST

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28. September 2026

AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27 EBIT-Anstieg im zweiten Quartal 2026|27 wie prognostiziert; Ergebnisstabilisierung im Geschäftsbereich ACS soll sich im zweiten Halbjahr 2026|27 fortsetzen

Das Konzern-EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) der AGRANA Beteiligungs-AG fiel im zweiten Quartal 2026|27 (1. Juni bis 31. August 2026) mit 28,1 Mio. € wie prognostiziert deutlich höher als im Vergleichszeitraum aus (+26,0 %; Q2 2025|26: 22,3 Mio. €).



Im ersten Halbjahr 2026|27 (1. März bis 31. August 2026) erzielte AGRANA ein EBIT von 63,5 Mio. € (H1 2025|26: 28,0 Mio. €). Der sehr deutliche Anstieg resultiert aus der Ergebnisverbesserung im Geschäftsbereich Agricultural Commodities & Specialities (ACS). Der Konzernumsatzerlös betrug 1.700,2 Mio. € (H1 2025|26: 1.691,6 Mio. €).



AGRANA rechnet für das volle Geschäftsjahr 2026|27 mit einem EBIT, das sehr deutlich über dem Vorjahr liegen soll (EBIT 2025|26: 3,2 Mio. €); bisher wurde ein Wert in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. € erwartet. Auf Basis der Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026|27 passt AGRANA die EBIT-Bandbreite auf 90 bis 110 Mio. € an. Beim Konzernumsatz wird weiterhin ein leichter Anstieg erwartet.



Neben dem Krieg in der Ukraine verstärkt der seit Ende Februar 2026 eskalierte Konflikt im Nahen und Mittleren Osten die hohe Volatilität auf den Absatzmärkten und den Preisdruck auf den Beschaffungsmärkten. Ausmass und Dauer der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen sind ebenso schwer abschätzbar wie jene der globalen handelspolitischen Verwerfungen.



Die Prognose unterstellt, dass der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten zeitlich und regional begrenzt bleibt, die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gesichert ist und im Geschäftsjahr 2026|27 keine massiven Marktverwerfungen eintreten. Etwaig deutliche Rohstoff- und Energiepreissteigerungen sollen in neuen Kundenverträgen weitergegeben werden.



Weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026|27 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant am 8. Oktober 2026.



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung. Das Konzern-EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) der AGRANA Beteiligungs-AG fiel im zweiten Quartal 2026|27 (1. Juni bis 31. August 2026) mit 28,1 Mio. € wie prognostiziert deutlich höher als im Vergleichszeitraum aus (+26,0 %; Q2 2025|26: 22,3 Mio. €).Im ersten Halbjahr 2026|27 (1. März bis 31. August 2026) erzielte AGRANA ein EBIT von 63,5 Mio. € (H1 2025|26: 28,0 Mio. €). Der sehr deutliche Anstieg resultiert aus der Ergebnisverbesserung im Geschäftsbereich Agricultural Commodities & Specialities (ACS). Der Konzernumsatzerlös betrug 1.700,2 Mio. € (H1 2025|26: 1.691,6 Mio. €).AGRANA rechnet für das volle Geschäftsjahr 2026|27 mit einem EBIT, das sehr deutlich über dem Vorjahr liegen soll (EBIT 2025|26: 3,2 Mio. €); bisher wurde ein Wert in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. € erwartet. Auf Basis der Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026|27 passt AGRANA die EBIT-Bandbreite auf 90 bis 110 Mio. € an. Beim Konzernumsatz wird weiterhin ein leichter Anstieg erwartet.Neben dem Krieg in der Ukraine verstärkt der seit Ende Februar 2026 eskalierte Konflikt im Nahen und Mittleren Osten die hohe Volatilität auf den Absatzmärkten und den Preisdruck auf den Beschaffungsmärkten. Ausmass und Dauer der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen sind ebenso schwer abschätzbar wie jene der globalen handelspolitischen Verwerfungen.Die Prognose unterstellt, dass der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten zeitlich und regional begrenzt bleibt, die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gesichert ist und im Geschäftsjahr 2026|27 keine massiven Marktverwerfungen eintreten. Etwaig deutliche Rohstoff- und Energiepreissteigerungen sollen in neuen Kundenverträgen weitergegeben werden.Weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026|27 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant am 8. Oktober 2026.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.



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