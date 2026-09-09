AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3
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09.09.2026 11:42:33
EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA beschliesst Erwerb des Aromenherstellers esarom
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EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion
Ad-hoc-Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR
9. September 2026
AGRANA beschliesst Erwerb des Aromenherstellers esarom
Die AGRANA Beteiligungs-AG („AGRANA"), Wien, hat beschlossen, 100 % der Anteile an der esarom gmbh sowie der esarom holding gmbh (zusammen nachfolgend „esarom“), beide in Oberrohrbach|Österreich, zu übernehmen. Für die Transaktion liegen alle notwendigen Beschlüsse der Leitungsorgane von AGRANA vor. Die Vertragsunterzeichnung soll zeitnah erfolgen.
esarom entwickelt und produziert unter anderem Aromen, Grundstoffe, Pulver, Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verfügt über umfassendes Formulierungs-Know-how, langfristige Kundenbeziehungen und eine starke Exportorientierung. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Österreich, beschäftigt knapp 400 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 112 Mio. €.
Mit der Transaktion verfolgt AGRANA die weitere Umsetzung ihrer strategischen Wachstumsziele im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions sowie die Erweiterung ihrer Kompetenzen bei Aromen und Getränkelösungen.
Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages sowie der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden soll der Abschluss der Transaktion zu Beginn des Geschäftsjahres 2027|28 erfolgen. Mit dem EBITDA-Multiple von 9,0x beträgt der vereinbarte Unternehmenswert (Enterprise Value) rund 150 Mio. €. Käufer und Verkäufer sichern sich über marktübliche Preisanpassungs-mechanismen und erfolgsabhängige Kaufpreiskomponenten gegen Risiken ab. Die Finanzierung der Transaktion ist durch den Liquiditätsstatus der AGRANA-Gruppe und durch verfügbare Bankenlinien sichergestellt.
Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.
Ende der Insiderinformation
09.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-21137-0
|Fax:
|+43-1-21137-12926
|E-Mail:
|investor.relations@agrana.com
|Internet:
|www.agrana.com
|ISIN:
|AT000AGRANA3
|WKN:
|A2NB37
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299006C0EVA5LAYOR30
|EQS News ID:
|2396672
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2396672 09.09.2026 CET/CEST
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